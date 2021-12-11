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futebol

André Luiz e Wesley comentam estreia pelo Flamengo no profissional

André Luiz e Wesley chegaram ao Flamengo depois de se destacarem pelo America-RJ e o Tubarão, de Santa Catarina, respectivamente...
LanceNet

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Publicado em 

11 dez 2021 às 16:50

Publicado em 11 de Dezembro de 2021 às 16:50

A despedida do Flamengo de 2021 não foi da maneira que os torcedores imaginavam: o time perdeu por 2 a 0 para o Atlético-GO, pela 38ª rodada do Brasileirão, com uma atuação abaixo do esperado. No entanto, apesar dessa situação, como boa parte do elenco principal estava de férias, Maurício Souza teve a oportunidade de mandar a campo uma equipe com jogadores oriundos da base. Nesse sentido, o atacante André Luiz e o lateral-direito Wesley fizeram a estreia pelo profissional e, através das redes sociais, comemoraram a realização do sonho.> Gabigol defende Andreas de falha na Libertadores: 'Não foi ali que perdemos'- Sonho realizado - sintetizou Wesley. - Primeiramente, quero agradecer a Deus por está realizando um sonho de criança com estreia no profissional. Agradecer todos os envolvidos… triste pelo resultado, mas feliz pela estreia e pela entrega do grupo - escreveu André Luiz. Vale lembrar que os dois foram jogadores contratados pelo Flamengo para, inicialmente, reforçarem a base. André Luiz chegou à Gávea em janeiro de 2020 após se destacar pelo America-RJ. Já Wesley desembarcou no Rio de Janeiro em 2021 depois de quase dois anos pelo Tubarão, de Santa Catarina.
> Veja como ficou a tabela do Brasileirão
Agora, o Rubro-Negro volta a apenas campo em 2022. O Flamengo enfrenta a Portuguesa-RJ, a princípio no Maracanã, pela primeira rodada do Campeonato Carioca. A FERJ ainda confirmará, mas a partida está prevista para acontecer no dia 26 ou 27 de janeiro.
Crédito: Wesley,nafoto,eAndréLuizdestacaramquerealizaramumsonho(Foto:GilvandeSouza/Flamengo

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