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André iluminado contra o rival e comemoração da base: os bastidores da vitória do Fluminense no clássico

Antes da partida, Fred aparece incentivando o grupo e lembrando o espírito tão enaltecido pela torcida: time de guerreiros. No fim, André destaca que sempre fez gol contra o rival...

Publicado em 06 de Julho de 2021 às 06:29

LanceNet

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Publicado em 

06 jul 2021 às 06:29
Crédito: André marcou o seu primeiro gol como profissional do Fluminense, logo em um clássico (Reprodução/FluTV
O Fluminense conquistou a vitória em mais um clássico na temporada. No terceiro Fla-Flu com triunfo do Tricolor, os três pontos vieram com a marca de Xerém. A jogada do primeiro gol de André como profissional passou pelos pés de jovens promessas da fábrica do clube. Nos bastidores, divulgados pela FluTV, muita festa e destaque para o iluminado camisa 35, que sempre foi carrasco do rival desde a base.
+ Confira e simule a tabela do Campeonato Brasileiro Antes da partida, Fred aparece incentivando o grupo e relembrando o espírito tão enaltecido pela torcida: time de guerreiros. Para mexer com os brios dos atletas, o experiente artilheiro pediu foco e seriedade diante do rival em mais um jogo importante na temporada.
É impossível manter 60 jogos na temporada no mesmo nível. Mas nós temos um espírito e um jeito de jogar. A coisa mais prazerosa que tem não é jogar bem e ganhar ou jogar mal. É a gente chegar aqui e gritar 'Guerreiro, time de guerreiro'. Para ser time de guerreiro, a gente batalha atrás, no meio de campo e lá na frente – exaltou o atacante.
+ Veja quem mais entrou em campo na história do Fluminense
Com um gol aos 45 minutos, de uma bola bem trabalhada, André apareceu na frente para sacramentar a vitória. No fim, Martinelli relembrou que o meio-campista marcava gols contra o Flamengo na base, motivo de muita comemoração entre os companheiros.
- Desde a base, ele sabe que eu faço gol em Fla-Flu. Eu não faço gol em jogo normal, faço em Fla-Flu - disse André.
+ Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOS
O próximo compromisso do Tricolor será na quarta contra o Ceará, às 21h30, partida válida pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será disputado em São Januário, visto que o Maracanã foi cedido para a disputa da Copa América. Caso conquiste a vitória, o time pode entrar no G6 da competição faltando uma semana para o primeiro jogo contra o Cerro Porteño, pelas oitavas de finais da Copa Libertadores.

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