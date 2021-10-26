André destaca importância de duelo entre Fluminense e Santos: 'Nossa briga por uma vaga na Libertadores'

Após a vitória no clássico contra o Flamengo por 3 a 1, o Fluminense se prepara para enfrentar adversários da segunda metade da tabela do Brasileiro. Destaque da campanha na competição, André projetou o desafio seguinte do time, contra o Santos, e destacou que o resultado tem relação direta com a classificação para a Libertadores no ano que vem.- Sabemos que vai ser um jogo muito difícil. A gente vem de um bom jogo contra o Flamengo, em que conseguimos uma vitória que levanta nossa autoestima e confiança, mas isso não significa que a gente vai chegar lá e ganhar do Santos. Trabalhamos bem e estudamos o adversário para chegar lá, fazer uma boa partida e sair com a vitória. Esses três pontos são muito importantes para nossa briga por uma vaga na Libertadores - pontuou.