André destaca importância de duelo entre Fluminense e Santos: 'Nossa briga por uma vaga na Libertadores'

Após a vitória no clássico contra o Flamengo por 3 a 1, o Fluminense se prepara para enfrentar adversários da segunda metade da tabela do Brasileiro. Destaque da campanha na competição, André projetou o desafio seguinte do time, contra o Santos, e destacou que o resultado tem relação direta com a classificação para a Libertadores no ano que vem.- Sabemos que vai ser um jogo muito difícil. A gente vem de um bom jogo contra o Flamengo, em que conseguimos uma vitória que levanta nossa autoestima e confiança, mas isso não significa que a gente vai chegar lá e ganhar do Santos. Trabalhamos bem e estudamos o adversário para chegar lá, fazer uma boa partida e sair com a vitória. Esses três pontos são muito importantes para nossa briga por uma vaga na Libertadores - pontuou.
> Confira a classificação da Série A do Brasileiro
Com 39 pontos, o Tricolor pode chegar ao G6 caso vença a partida e entrar na zona de classificação para o torneio continental, principal objetivo da equipe. Nesta quarta-feira, o Fluminense encara o Santos, às 19h, na Vila Belmiro, em partida válida pela 23ª rodada do Brasileiro, que havia sido adiada.