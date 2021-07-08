André desabafa sobre atrasos salariais no Sport

‘Primeiro é uma situação chata porque estamos aqui para falar de futebol. Mais chato ainda porque a gente quando se posiciona é afastado, criticado e a gente nunca foi a público cobrar salário. Sabemos da situação do Sport, que é difícil. Essa semana aconteceu uma situação muito chata, a gente não está cobrando salário, só falamos a verdade. Que a gente realmente não recebeu, só pagaram uma parte de abril, tentaram jogar a responsabilidade para a gente. Só que chega uma hora que cansa ficar ouvindo essas inverdades. A torcida tem que saber a verdade também. Sabemos a situação do Sport, estamos comprometidos. A gente só quer que todo mundo reme junto. A gente viu que a torcida fez um incentivo, a gente precisa de um novo presidente que venha para ajudar a gente. O que a gente quer é ajuda. Não tem nenhum problema, está tudo esclarecido. A gente está focado em ajudar o Sport’, declarou.