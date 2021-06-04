Anderson Leite é ausência entre relacionados da Chape para enfrentar o Palmeiras

O meio-campista Anderson Leite não será opção para o estreante técnico Jair Ventura para o confronto pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro diante do Palmeiras, no próximo domingo (6) às 18h15 (de Brasília) no Allianz Parque.>Fique por dentro de tudo com o APP Lance! ResultadosA justificativa dada pelo clube é de que foi constatado um alto nível de desgaste no jogador de 28 anos de idade, algo que deixaria o mesmo mais propenso a sofrer lesões. Até aqui, Anderson participou de todos os 15 jogos feitos pelo Verdão do Oeste na temporada 2021 tendo balançado as redes em uma oportunidade.