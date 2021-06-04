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futebol

Anderson Leite é ausência entre relacionados da Chape para enfrentar o Palmeiras

Meio-campista teve alto nível de desgaste constatado e será poupado de confronto válido pelo Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

04 jun 2021 às 14:30

Publicado em 04 de Junho de 2021 às 14:30

Crédito: Anderson já fez 15 jogos e marcou um gol na atual temporada (Márcio Cunha/ACF
O meio-campista Anderson Leite não será opção para o estreante técnico Jair Ventura para o confronto pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro diante do Palmeiras, no próximo domingo (6) às 18h15 (de Brasília) no Allianz Parque.>Fique por dentro de tudo com o APP Lance! ResultadosA justificativa dada pelo clube é de que foi constatado um alto nível de desgaste no jogador de 28 anos de idade, algo que deixaria o mesmo mais propenso a sofrer lesões. Até aqui, Anderson participou de todos os 15 jogos feitos pelo Verdão do Oeste na temporada 2021 tendo balançado as redes em uma oportunidade.
Além do meio-campista, o time segue sem poder contar com Perotti, artilheiro da equipe na temporada com 15 gols marcados, que está em processo de recuperação da Covid-19 e não esteve já no último compromisso do time na temporada.
No mais, o novo treinador da Chape terá disponível todos os nomes que atuaram como titulares na vitória pela Copa do Brasil por 3 a 1 para o ABC, na Arena Condá.
Confira abaixo a lista de relacionados da Chapecoense
Goleiros: João Paulo e Tiepo;Zagueiros: Derlan, Felipe Santana, Hiago, Ignacio e Laércio;Laterais: Busanello, Mancha e Matheus;Meio-campistas: Foguinho, Lima, Moisés Ribeiro, Ravanelli e Ronei;Atacantes: Anselmo Ramon, Bruno Silva, Fabinho, Fernandinho, Geuvânio e Mike.

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