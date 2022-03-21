Anderson Conceição, zagueiro do Vasco, sofre fissura na costela, mas não vai precisar passar por cirurgia

Foi um susto grande, mas não passou disso. O zagueiro Anderson Conceição sofreu uma pancada forte na costela, ainda no primeiro tempo do jogo contra o Flamengo, no último domingo. Após passar por exame na manhã desta segunda-feira, o xerife do Vasco teve constatada uma fissura na costela. No entanto, ele não vai precisar passar por cirurgia.Confira a nota enviada pelo clube à imprensa sobre este caso e o de outros jogadores recentemente lesionados. Vale ressaltar que time só volta a jogar em três semanas:

"Segue a atualização sobre os jogadores que foram reavaliados pelo Departamento de Saúde e Performance (DESP).

O zagueiro Anderson Conceição foi diagnosticado com uma fissura na costela e já iniciou a recuperação junto ao Departamento de Saúde e Performance.

Substituído no primeiro tempo na partida do último domingo (20/03), Léo Matos também realizou exame nesta segunda-feira (21). Não foi detectada nenhuma lesão.

O meio-campo Matheus Barbosa, por sua vez, já está liberado para retornar aos trabalhos com o grupo. Iniciou processo de recondicionamento aeróbico no final da semana passada."

Confira abaixo a explicação técnica do diretor médico do clube, Gustavo Caldeira, sobre cada um:

"Anderson Conceição sofreu trauma no gradil costal direito, fez tomografia computadorizada hoje e evidenciou uma fratura sem desvio do 12º arco costal. Vai ficar em tratamento e, a partir do momento que estiver apto em relação à dor, confortável para fazer os treinamentos, estará de volta.

Leonardo Matos sofreu um trauma também direto na região posterior da coxa direita, um trauma de moderada a severa intensidade e o incomodou bastante, ao ponto de sair do jogo. Fez ressonância magnética hoje, não apontou lesão então a expectativa é de que quando ele se apresentar, na quarta-feira, seja já para treinar, mas aí vai depender da dor.

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O Matheus Barbosa já estava apto, disponível para o treinador escalá-lo. Vai continuar sob observação do DESP, mas realizando os treinamentos normais com o grupo.

O Getúlio já passou de fase, encontra-se assintomático, em breve estará com a transição para retorno dos treinamentos assim que possível."