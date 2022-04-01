Anderson Conceição dá o caminho das pedras para o Vasco na Série B, mas admite: 'Estamos ansiosos'

Falta uma semana para a estreia do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro. Será contra o Vila Nova, em São Januário. O time que foi reformulado e testado no Carioca e na Copa do Brasil, na próxima sexta-feira, vai iniciar a luta pelo principal objetivo da equipe no ano. E Anderson Conceição, contratado também pela experiência e sucesso no torneio, dá a direção.- (Quem chegar) Precisa saber que vai ser um grupo bastante comprometido, que vai entrar em campo sempre para dar o melhor, buscar a vitória. E a Série B é uma competição que exige muito dos atletas. Procuramos sempre estar passando para os atletas terem foco, atenção no detalhe - revelou o zagueiro de 32 anos. E emendou:
- Se você vai jogar contra o primeiro colocado ou contra o último, tem sempre a mesma dificuldade. Procuramos conversar nos treinamentos e estamos ansiosos para começar logo a competição e fazermos um grande trabalho - admitiu o defensor após o treino desta sexta-feira.
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Neste sábado, o Vasco vai disputar, em São Januário, um jogo-treino contra o Olaria. A atividade será fechada à torcida e à imprensa.