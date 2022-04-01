Anderson Conceição dá o caminho das pedras para o Vasco na Série B, mas admite: 'Estamos ansiosos'

Falta uma semana para a estreia do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro. Será contra o Vila Nova, em São Januário. O time que foi reformulado e testado no Carioca e na Copa do Brasil, na próxima sexta-feira, vai iniciar a luta pelo principal objetivo da equipe no ano. E Anderson Conceição, contratado também pela experiência e sucesso no torneio, dá a direção.- (Quem chegar) Precisa saber que vai ser um grupo bastante comprometido, que vai entrar em campo sempre para dar o melhor, buscar a vitória. E a Série B é uma competição que exige muito dos atletas. Procuramos sempre estar passando para os atletas terem foco, atenção no detalhe - revelou o zagueiro de 32 anos. E emendou: