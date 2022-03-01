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Anderson Conceição cita mentalidade do Vasco e projeta estreia na Copa do Brasil: 'Cada jogo como uma final'

Defensor citou que a equipe terá que 'virar a chave' para encarar o duelo decisivo contra a Ferroviária, em Araraquara. Equipe treinou no CT de Campinas na tarde desta terça-feira...
LanceNet

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Publicado em 

01 mar 2022 às 17:59

Publicado em 01 de Março de 2022 às 17:59

É hora de virar a chave! Essa é a mentalidade do Vasco para a estreia na Copa do Brasil diante da Ferroviária, nesta quarta-feira, às 21h30, no Estádio Fonte Luminosa. Classificado para as semifinais do Carioca, o Cruz-Maltino treinou no CT do Guarani, em Campinas (SP), e seguirá viagem para Araraquara (SP). O zagueiro Anderson Conceição analisou o momento decisivo da equipe. - O momento é de virar a chave. Estávamos jogando o Carioca e conseguimos a classificação para as semifinais. Agora é hora de pensar na Copa do Brasil. A Ferroviária é uma boa equipe e o professor Zé Ricardo tem nos passado muitas informações para esse jogo. É aproveitar esse último treino, tudo o que estudamos do adversário e dar o nosso melhor para alcançar o nosso objetivo – afirmou.
Além disso, o defensor ressaltou qual a mentalidade que o Gigante da Colina deve apresentar não só para o jogo desta quarta, como para o restante da temporada. Ele também reforçou que o time passar por um momento de reconstrução e tem consciência de que tem que dar o mleohr para atingir os objetivos.
– Nossa mentalidade tem que ser jogo a jogo. Cada jogo aqui no Vasco tem que ser encarado como uma final. Sabemos que temos pela frente um ano com muitos desafios e vamos procurar assimilar ao máximo o que acontece de bom e ruim para que a gente possa encaixar o nosso jogo. Estamos vivendo um processo de reconstrução, sabemos que não é fácil conseguir dar o melhor logo nos primeiros cinquenta dias de trabalho. Mas nosso grupo está bastante consciente de que deve sempre fazer o melhor a cada jogo e alcançar os resultados – concluiu.
+ Confira e simule a tabela da Copa do Brasil
Vale destacar que o Vasco tem a vantagem do empate para avançar na competição. Quem passar enfrenta o vencedor do confronto entre Grêmio Anápolis (GO) e Juazeirense (BA) na segunda fase da competição nacional. No domingo, a equipe encara o terceiro clássico da temporada, contra o Flamengo, às 16h, no Nilton Santos.
Crédito: AndersonConceçãofalousobreaestreiadoVasconaCopadoBrasil,nestaquarta(Foto:RafaelRibeiro/Vasco

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