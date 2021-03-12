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futebol

Anderson Ceará treina com sub-23 à espera de chance no Santos

Meia estava emprestado ao CRB e agora busca conquistar seu espaço no Santos...

Publicado em 12 de Março de 2021 às 10:42

LanceNet

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Publicado em 

12 mar 2021 às 10:42
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
De volta ao Santos após o empréstimo ao CRB, Anderson Ceará está treinando com o sub-23 e espera uma chance com o técnico Ariel Holan. O Santos B vem treinando todos os dias com o elenco principal e o meia-atacante tem sido observado pelo Holan e sua comissão técnica.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaO jogador está inscrito na lista A do Campeonato Paulista e pode ganhar minutos na competição, que está sendo utilizada como laboratório para a comissão técnica do argentino. O Peixe pensou até em um novo empréstimo para o meia, mas a vontade de Ceará é permanecer no clube e buscar espaço no time principal.A passagem de Anderson Ceará pelo CRB não foi das melhores. Ele deixou o Santos pensando em ter mais oportunidades, mas entrou em campo apenas três vezes pela equipe alagoana, somando 66 minutos. O meia tem 21 anos e estreou como profissional do Santos com o técnico Cuca, em 2018. Na temporada passada, participou de apenas dois jogos, somando 35 minutos. O contrato do meia-atacante com o Peixe é válido até junho de 2023.

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