Anderson Barros sobre renovação de Scarpa: 'As partes ainda não estão tratando disso'

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O diretor de futebol do Palmeiras, Anderson Barros, concedeu, na noite desta sexta-feira (20), uma entrevista exclusiva à Rádio Bandeirantes. Perguntado sobre se há conversas pela renovação contratual de Gustavo Scarpa, destaque do Verdão na temporada, e com contrato a vencer a 2022, o cartola explicou que as conversas não estão, ainda, em progresso, mas que devem evoluir no futuro.- O Scarpa é, sim, um atleta que tem sido muito importante pra nós ao longo dessa temporada e vai merecer sim uma atenção em relação a essa questão da renovação. As partes ainda não estão tratando disso. Nós já tivemos um primeiro contato em um determinado momento com os representantes do atleta, mas não avançamos, não discutimos essa situação. O que eu disse é que vai merecer de nós como tem merecidos os atletas nesse processo.

Barros ainda mencionou quais tem sido as medidas dele e da direção do Verdão com relação ao planejamento para 2022, ainda ele, na função diretiva, só tenha contrato até o final de 2021. Mesmo diante do final da gestão, o cartola garantiu que os esforços já são mirando o novo ano.- Sim, se nós lembrarmos bem, ao longo do Campeonato Paulista, vários meninos foram utilizados e mostraram que tem um potencial muito grande. Apesar da saída do Viña, trouxemos 2 laterais esquerdos, o Piquerez e o Jorge, trouxemos o Matheus Fernandes. Então, a gente já pensa nessa recomposição do elenco para 2022 independente do processo eleitoral que o clube vai ser submetido. Entendemos que precisamos deixar o clube no caminho que ele vem seguindo nos últimos anos, numa competitividade muito alta.