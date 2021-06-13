futebol

Ancelotti tem 'plano especial' para Vinicius Jr: 'Faz coisas incríveis'

Novo técnico do Real Madrid trata atacante brasileiro como pela fundamental da equipe...
LanceNet

13 jun 2021 às 11:40

Publicado em 13 de Junho de 2021 às 11:40

Crédito: Vinicius Junior é tratado como prioridade pelo técnico Carlo Ancelotti (GABRIEL BOUYS/AFP
A saída de Zidane para a chegada de Carlo Ancelotti no Real Madrid pode fazer bem ao brasileiro Vinicius Junior. De acordo com o jornal 'Marca', o treinador italiano tem um 'plano especial' para o atacante. O comandante teria se referido a Vini como o 'jogador que faz coisas incríveis'.Ainda segundo diário espanhol, Vinicius Junior faz parte dos primeiros planos de Ancelotti, que pretende dar 'confiança e tranquilidade' para o brasileiro potencializar seu futebol. O técnico entende que o brasileiro precisa melhorar a tomada de decisão na hora de finalizar.
O técnico italiano quer fazer um trabalho a parte com o Vinicius Junior assim que o brasileiro retornar da Copa América. O jogador teve grande número de jogos na última temporada com Zidane, mas foi criticado pela imprensa espanhola pelo baixo aproveitamento de gols.
Vinicius Junior foi revelado pelo Flamengo e após se destacar pelo Rubro-Negro e pela Seleção Brasileira sub-17, foi contratado pelo Real Madrid, na maior venda da história do Rubro-Negro. Até aqui, o atacante de 20 anos soma 118 jogos, com 15 gols anotados.

