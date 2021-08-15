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futebol

Ancelotti, técnico do Real Madrid, dá conselho para Vinícius Júnior

Atacante brasileiro entrou no segundo tempo da partida contra o Alavés, contribuiu com boas jogadas e marcou um gol de cabeça para coroar boa atuação na estreia da La Liga...
LanceNet

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Publicado em 

15 ago 2021 às 09:38

Publicado em 15 de Agosto de 2021 às 09:38

Crédito: Vinícius Júnior foi um dos destaques do Real Madrid na partida contra o Alavés (JOSEP LAGO / AFP
Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, deu alguns conselhos para Vinícius Júnior após a vitória da equipe merengue sobre o Alavés por 4 a 1 na estreia do Campeonato Espanhol. Segundo o comandante, o atacante brasileiro precisa dar menos toques na bola para balançar a rede em mais oportunidades.- Ele tem qualidade no um contra um, mas disse que é muito difícil marcar gols após dar muitos toques. Você deve marcar em um ou dois toques e Vinícius fez isso em seu gol.
> Veja a tabela da La Liga
O camisa 20 entrou na partida aos 21 minutos da segunda etapa no lugar de Eden Hazard. Apesar do pouco tempo em campo, o brasileiro obrigou Fernando Pacheco a realizar boa defesa em finalização dentro da área e anotou um gol de cabeça nos acréscimos.
Além de Vinícius Júnior, Benzema, autor de dois gols, e Nacho, que marcou o segundo tento da equipe merengue no confronto, completaram o placar. Apesar da desconfiança, o Real Madrid mostra que irá brigar pelo título da La Liga e que tem elenco para uma longa temporada.

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