Ancelotti, técnico do Real Madrid, dá conselho para Vinícius Júnior

Crédito: Vinícius Júnior foi um dos destaques do Real Madrid na partida contra o Alavés (JOSEP LAGO / AFP

Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, deu alguns conselhos para Vinícius Júnior após a vitória da equipe merengue sobre o Alavés por 4 a 1 na estreia do Campeonato Espanhol. Segundo o comandante, o atacante brasileiro precisa dar menos toques na bola para balançar a rede em mais oportunidades.- Ele tem qualidade no um contra um, mas disse que é muito difícil marcar gols após dar muitos toques. Você deve marcar em um ou dois toques e Vinícius fez isso em seu gol.

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O camisa 20 entrou na partida aos 21 minutos da segunda etapa no lugar de Eden Hazard. Apesar do pouco tempo em campo, o brasileiro obrigou Fernando Pacheco a realizar boa defesa em finalização dentro da área e anotou um gol de cabeça nos acréscimos.