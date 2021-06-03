Ancelotti, novo técnico do Real Madrid, cobra mais gols de Vinícius Júnior

Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP

Carlo Ancelotti, novo técnico do Real Madrid, afirmou que conta com o atacante Vinícius Júnior para a próxima temporada, mas cobra mais gols do atacante brasileiro. Em sua primeira entrevista coletiva, o italiano quer que o clube que terminou o Campeonato Espanhol com 67 tentos anotados seja mais eficaz nas finalizações.- Há um grupo de jovens com muita qualidade: Rodrygo, Vinícius Júnior, Valverde. O elenco é bom. Mas Benzema tem que marcar 50 gols, não 30. Vinícius tem que marcar gols. Necessitamos de mais gols dos outros.

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Na última edição da La Liga, a equipe até então treinada por Zinedine Zidane balançou a rede dos adversários 18 vezes a menos do que o Barcelona. Ainda assim, o ataque conseguiu ser o segundo mais letal empatado com o do Atlético de Madrid. No entanto, o centroavante francês foi responsável por mais de 34% dos gols merengues.