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Ancelotti, novo técnico do Real Madrid, cobra mais gols de Vinícius Júnior

Comandante italiano também afirmou em entrevista coletiva que Benzema precisa ser um centroavante que marque 50 vezes em uma temporada...
LanceNet

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Publicado em 

03 jun 2021 às 09:12

Publicado em 03 de Junho de 2021 às 09:12

Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP
Carlo Ancelotti, novo técnico do Real Madrid, afirmou que conta com o atacante Vinícius Júnior para a próxima temporada, mas cobra mais gols do atacante brasileiro. Em sua primeira entrevista coletiva, o italiano quer que o clube que terminou o Campeonato Espanhol com 67 tentos anotados seja mais eficaz nas finalizações.- Há um grupo de jovens com muita qualidade: Rodrygo, Vinícius Júnior, Valverde. O elenco é bom. Mas Benzema tem que marcar 50 gols, não 30. Vinícius tem que marcar gols. Necessitamos de mais gols dos outros.
> Veja a tabela da Eurocopa
Na última edição da La Liga, a equipe até então treinada por Zinedine Zidane balançou a rede dos adversários 18 vezes a menos do que o Barcelona. Ainda assim, o ataque conseguiu ser o segundo mais letal empatado com o do Atlético de Madrid. No entanto, o centroavante francês foi responsável por mais de 34% dos gols merengues.
Por outro lado, Vinícius Júnior terminou a temporada com apenas seis tentos anotados, sendo três no Campeonato Espanhol e três na Champions League. Ainda assim, o brasileiro terminou como o 4º maior artilheiro do plantel, ficando atrás também de Casemiro e Asensio, ambos ferindo os adversários em sete oportunidades.

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