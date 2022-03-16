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Ancelotti exalta Vinícius Júnior antes de clássico com Barcelona: ‘Os rivais têm medo’

Real Madrid e Barcelona se enfrentam neste domingo em mais um ‘El Clásico’ no Santiago Bernabéu pela La Liga
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LanceNet

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Publicado em 

16 mar 2022 às 13:12

Publicado em 16 de Março de 2022 às 13:12

Real Madrid e Barcelona se enfrentam neste domingo em mais um ‘El Clásico’ válido pela La Liga. Em entrevista ao 'Movistar', o técnico da equipe merengue, Carlo Ancelotti, exaltou o brasileiro.> Thomas Tuchel desabafa contra sanções impostas ao Chelsea: ‘Melhor chegar de avião do que num ônibus’
- Ele sabe que os jogadores mais perigosos são os que mais recebem faltas. É muito perigoso e os rivais têm medo - disse o treinador.
No último ‘El Clásico’, em janeiro deste ano, o Real Madrid saiu com a vitória por 3 a 2 pela Supercopa Espanhola. Carlo Ancelotti disse que o Barcelona evoluiu desde o último encontro com a chegada de novas contratações.
- O ambiente em torno do clube agora é muito melhor do que alguns meses atrás, isso faz mudar a dinâmica e os resultados. Além disso, fizeram grandes contratações. Vejo eles bem - ressaltou.
- Chegamos em um bom momento, com vontade de pisar no Bernabéu depois do jogo contra o PSG. O Barcelona está jogando muito bem, mas temos muita esperança - revelou Ancelotti.
O Real Madrid chega para o clássico após uma classificação histórica na Champions Legue sobre o PSG, e uma vitória fora de casa por 3 a 0 contra o Mallorca. Enquanto o Barcelona ainda disputa uma vaga nas quartas de final da Liga Europa nesta quinta-feira, com o Galatasaray.
Crédito: ViníciusJúnioremaçãopeloRealMadrid(Foto:JoseMiguelFERNANDEZ/AFP

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