Ancelotti define ataque do Real Madrid para a próxima temporada; Vinicius Junior deve perder espaço

As mudanças no Real Madrid para a próxima temporada não foram só no comando técnico da equipe. De acordo com o jornal 'AS', o treinador Carlo Ancelloti, que substituiu Zinedine Zidane, pretende fazer mudanças no ataque titular, que deve ter: Eden Hazard, Karim Benzema e Gareth Bale.Vinicius Junior, que tinha prestígio com Zidane, deve perder espaço com o treinador italiano. Já Hazard, que conviveu com problemas físicos na última temporada, pode retomar o bom futebol com o novo técnico do clube merengue. O atacante belga está com a seleção nacional na disputa da Eurocopa.