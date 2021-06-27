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futebol

Ancelotti define ataque do Real Madrid para a próxima temporada; Vinicius Junior deve perder espaço

Treinador italiano quer recuperar as boas fases de Hazard e Bale ao lado de Benzema...

Publicado em 27 de Junho de 2021 às 12:03

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 jun 2021 às 12:03
Crédito: Vinicius Junior deve perder espaço com a chegada de Carlo Ancelotti (GABRIEL BOUYS / AFP
As mudanças no Real Madrid para a próxima temporada não foram só no comando técnico da equipe. De acordo com o jornal 'AS', o treinador Carlo Ancelloti, que substituiu Zinedine Zidane, pretende fazer mudanças no ataque titular, que deve ter: Eden Hazard, Karim Benzema e Gareth Bale.Vinicius Junior, que tinha prestígio com Zidane, deve perder espaço com o treinador italiano. Já Hazard, que conviveu com problemas físicos na última temporada, pode retomar o bom futebol com o novo técnico do clube merengue. O atacante belga está com a seleção nacional na disputa da Eurocopa.
+ Veja os confrontos atualizados do mata-mata da Eurocopa
Já Gareth Bale, que é sempre especulado fora do clube nas janelas de transferência deve ser aproveitado por Ancelotti. Nas últimas temporadas, não teve bom desempenho na equipe, e chegou a ser emprestado ao Tottenham. O galês foi eliminado da Eurocopa no último sábado após derrota para a Dinamarca.

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