Ancelotti admite que Real Madrid possui 'Benzema dependência'

Carlo Ancelotti, comandante do Real Madrid, afirmou que a equipe merengue possui dependência de Karim Benzema. Apesar disso, o italiano vê a situação como algo positivo e benéfico para o clube durante a coletiva de imprensa na véspera do duelo contra o Chelsea.- Temos dependência do Benzema. E sou feliz que sejamos dependentes de Karim. É uma realidade e é algo bom.

> Veja a tabela da Champions League

O treinador merengue comentou sobre a mudança no faro artilheiro do centroavante e comentou sobre como é a postura do francês no dia a dia de treinos.

- Apenas os gols mudaram, deu um passo incrível. Todo o demais segue igual. Nós vemos o que ele faz no dia a dia. É história desse clube; É uma honra tê-lo ao nosso lado. É o jogador mais importante que temos no momento.

Na atual temporada, Benzema participou de 37 partidas com a camisa do Real Madrid, anotou 37 gols e contribuiu com 13 assistências. Caso o atleta marque nove gols ainda nesta campanha, o francês se tornará o segundo maior artilheiro da história do clube espanhol, ultrapassando Raúl.