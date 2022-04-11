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futebol

Ancelotti admite que Real Madrid possui 'Benzema dependência'

Comandante merengue vê como algo positivo a dependência do atacante francês...

Publicado em 11 de Abril de 2022 às 09:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 abr 2022 às 09:04
Carlo Ancelotti, comandante do Real Madrid, afirmou que a equipe merengue possui dependência de Karim Benzema. Apesar disso, o italiano vê a situação como algo positivo e benéfico para o clube durante a coletiva de imprensa na véspera do duelo contra o Chelsea.- Temos dependência do Benzema. E sou feliz que sejamos dependentes de Karim. É uma realidade e é algo bom.
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O treinador merengue comentou sobre a mudança no faro artilheiro do centroavante e comentou sobre como é a postura do francês no dia a dia de treinos.
- Apenas os gols mudaram, deu um passo incrível. Todo o demais segue igual. Nós vemos o que ele faz no dia a dia. É história desse clube; É uma honra tê-lo ao nosso lado. É o jogador mais importante que temos no momento.
Na atual temporada, Benzema participou de 37 partidas com a camisa do Real Madrid, anotou 37 gols e contribuiu com 13 assistências. Caso o atleta marque nove gols ainda nesta campanha, o francês se tornará o segundo maior artilheiro da história do clube espanhol, ultrapassando Raúl.
Crédito: BenzematemsidoograndedestaquedoRealMadridnatemporada(Foto:JAVIERSORIANO/AFP

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