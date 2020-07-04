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Analista do Corinthians explica como tem sido o trabalho do Cifut na volta

Pedro Sotero é o único dos quatro analistas de desempenho que tem ido ao CT neste período, enquanto os outros três trabalham em casa e recebem as imagens em tempo real...
LanceNet

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Publicado em 

03 jul 2020 às 22:11

Publicado em 03 de Julho de 2020 às 22:11

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Para seguir os protocolos de segurança contra o coronavírus, boa parte dos funcionários do CT Joaquim Grava ainda não voltaram ao trabalho presencial no Corinthians e um desses setores é o Cifut (Centro de Inteligência do Futebol), que abriga os analistas de desempenho do clube. Apenas um dos quatro profissionais da área tem frequentado diariamente os treinos, mas os outros três seguem as tarefas de suas casas, com imagens em tempo real.Em entrevista para a TV oficial do clube, o analista Pedro Sotero explicou como tem sido a dinâmica de trabalho desde a retomada das atividades, na terça-feira da semana passada. Nada foi interrompido na função do núcleo de inteligência, que continua mandando informações para a comissão técnica.
- A gente tem uma equipe com quatro analistas, eu e mais três. E nessa volta eu retornei, tenho acompanhado os trabalhos diariamente e os outros três analistas estão trabalhando home office. Eles cumprem as tarefas e a gente tem reuniões praticamente diárias para discutir os trabalhos, as demandas e conseguir fazer essa transmissão do conhecimento, da mensagem para a comissão técnica, para o Tiago Nunes, e dar sequência no trabalho - afirmou.

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