Analista do Corinthians explica como tem sido o trabalho do Cifut na volta

Para seguir os protocolos de segurança contra o coronavírus, boa parte dos funcionários do CT Joaquim Grava ainda não voltaram ao trabalho presencial no Corinthians e um desses setores é o Cifut (Centro de Inteligência do Futebol), que abriga os analistas de desempenho do clube. Apenas um dos quatro profissionais da área tem frequentado diariamente os treinos, mas os outros três seguem as tarefas de suas casas, com imagens em tempo real.Em entrevista para a TV oficial do clube, o analista Pedro Sotero explicou como tem sido a dinâmica de trabalho desde a retomada das atividades, na terça-feira da semana passada. Nada foi interrompido na função do núcleo de inteligência, que continua mandando informações para a comissão técnica.