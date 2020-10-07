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futebol

Análise: Quanto o Palmeiras perde com a saída de Vitor Hugo?

Com a venda do zagueiro ao futebol turco, Luan é o único da posição com experiência dentre os reservas
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Publicado em 07 de Outubro de 2020 às 07:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 out 2020 às 07:15
Apesar de não ter desempenhado assim como na sua primeira passagem, Vitor Hugo pode fazer muita falta ao Palmeiras. Isso porque, diante da concretização da venda ao Trabzonspor, da Turquia, o elenco agora conta com apenas dois zagueiros, além dos titulares, com alguma experiência profissional.
Luan é o substituto imediato de Felipe Melo e Gustavo Gómez. Aliás, o defensor, que já entrou em campo pelo Verdão 102 vezes, sendo 89 delas como titular, deve ganhar mais uma oportunidade já nesta quarta-feira, contra o Botafogo, uma vez que o paraguaio defenderá a seleção do seu país nas eliminatórias da Copa do Mundo.
Capitão da Seleção Brasileira Sub-17, que conquistou a Copa do Mundo no ano passado, o jovem de apenas 18 anos foi promovido ao elenco profissional em julho deste ano. De contrato renovado até o final de 2025, o zagueiro pode aparecer em breve como novidade na zaga alviverde.
Diante do que foi apresentado, depreende-se que o Palmeiras tem opções no setor. No entanto, a falta de experiência pode ser fator determinante em uma partida decisiva da Libertadores, por exemplo.
Por mais que fosse a segunda opção no banco de reservas do Verdão, Vitor Hugo carrega a experiência da conquista de dois títulos de expressão nacional e, além disso, também se destaca pela solidez defensiva e ofensiva nas bolas áreas.

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