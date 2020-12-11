Análise: Por que o Palmeiras foi sufocado pelo Libertad?

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“Libertadores é um caso a parte”. Essa frase é conhecida e entoada por grande parte dos torcedores de futebol da América do Sul e, sobretudo, do Brasil. A fama que ela carrega não é à toa, afinal a Copa Libertadores é, de fato, uma competição que exige muitos requisitos pra chegar à glória máxima e o maior deles é a competitividade.

​Essa análise do torneio ajuda um pouco a entender como o Verdão levou sufoco do Libertad, no Defensores Del Chaco e o empate, no fim, saiu como um ótimo resultado. A resposta pra esse cenário é que o time alviverde foi superado pelo rival em diversos aspectos: intensidade, técnico e tático.

Em uma das piores partidas, senão a pior, do time dentro da era Abel Ferreira, viu-se um Palmeiras que se precipitou, cedeu à pressão do Libertad e sofreu bastante.

>> Confira aqui o chaveamento da Libertadores 2020Libertad pressiona a saída de bola feita pelo Viña e bloqueia as opções de passe do lateral. O passe no Scarpa saíra errado e perderemos a posse (Imagem: Reprodução)O time paraguaio entrou em campo com intensidade muito alta, pressionando a saída do Palmeiras sempre que possível e complicando demais a dinâmica do meio-campo palestrino. Prova disso é que as principais peças deste setor tiveram atuações ruins.(Imagem: SofaScore)Devido à pressão e a negação de espaços exercida pelo Libertad, o setor central sofreu muito com ineficiência nas ações. Acima, por exemplo, temos estatísticas do Veiga que corroboram com isso. Foram apenas 33 toques, 18 passes certos com um aproveitamento de somente 62,1% e um erro de 100% nas bolas longas (6), tendo a pior nota entre os 11 iniciais, segundo o SofaScore. O meia tem seu melhor rendimento chegando pra finalizar no último terço, por vezes até como elemento vindo de trás, fato é que não foi sequer acionado nessa situação no último jogo pela falta de construção de jogadas.Danilo, tendo algumas opções de passe mais próximas, tenta um lançamento longo e acaba errando (Imagem: Reprodução)Outro jogador que não foi bem e apresentou muitos erros técnicos foi o Danilo. A joia da base errou muito e, assim como outros companheiros, se precipitou em diversas situações. Segundo o SofaScore, a nossa “Cria da Academia” acertou apenas 3 de 7 bolas longas, ganhou 2 de 5 duelos pelo chão e errou os 3 dribles que tentou.

Uma partida ruim em um contexto também desfavorável, o que, aliás, é totalmente comum para a idade e circunstância do meio-campista. Fato é que o meia soteropolitano é uma peça fundamental na engrenagem do meio-campo e, assim como todo o setor, não teve um desempenho esperado pela ida das quartas de final.