Análise: o Palmeiras com três zagueiros

Crédito: Cesar Greco/Agência Palmeiras

Nas duas partidas contra o Ceará, pelas quartas de final da Copa do Brasil, e no embate contra o Goiás, a comissão técnica palmeirense testou uma formação muito utilizada por Abel Ferreira em seus outros trabalhos: o 5–4–1, com três zagueiros. Entretanto, a equipe apresentou algumas dificuldades, devido à falta de intimidade com este esquema.

Em primeiro lugar, precisamos fazer duas ressalvas: os três zagueiros foram utilizados quando os jogos da Copa do Brasil já estavam encaminhados e, por isso, havia um relaxamento. Além disso, não faremos uma crítica à ideia, mas apontaremos os problemas na execução dela. Com tempo de treinamento, é possível jogar bem de qualquer maneira.

Organização defensiva e ofensiva

Se temos um jogador a mais na linha defensiva, consequentemente teremos um atleta a menos nas linhas de meio e de frente. Para o Palmeiras, isso tem significado perda de pressão na bola, de organização defensiva e ofensiva. A marcação no meio-campo fica confusa e o time perde muitas bolas ao sair para o ataque.(Imagem: Análise Verdão/Reprodução)Na imagem acima, por exemplo, a linha defensiva está montada, porém o lateral-esquerdo do Ceará tem muita liberdade e, do meio para frente, somente Patrick de Paula está atrás da linha da bola. Já no frame abaixo, a saída de jogo alviverde está completamente esvaziada.(Imagem: Análise Verdão/Reprodução)Curiosamente, no jogo de volta na última quarta-feira (18), o 5–4–1 foi adotado aos 13′ do segundo tempo, quando Lucas Esteves entrou na ala esquerda e Mayke virou o terceiro zagueiro. Nesse momento do jogo, Lucas Lima, responsável por reter a bola e oferecer uma mínima aproximação, ainda estava em campo. Quando ele foi substituído, Gómez entrou na zaga, Mayke voltou para a lateral e Esteves foi para o meio.(Imagem: Análise Verdão/Reprodução)(Imagem: Análise Verdão/Reprodução)Função dos laterais em campo

Falando em Marcos Rocha, a função dos laterais muda no esquema de três zagueiros, afinal, eles se tornam alas. No entanto, ainda não está claro o que eles devem fazer. Sustentar a linha defensiva e guardar posição ou sair para caçar o ponta? Aparentemente, ninguém tem muita certeza, ainda.

Essa questão das alas, na verdade, é geral. Não houve tempo para estabelecer qualquer tipo de padrão de jogo com três zagueiros. Assim sendo, os jogadores não sabiam o que fazer. Defensivamente, a abordagem de marcação não estava bem definida, os atletas faziam perseguições aleatórias e se desorganizavam. Em fase ofensiva e em transição, não houve nenhuma aproximação e boa ocupação de espaços.

Como foi o desempenho do Palmeiras contra o Goiás?