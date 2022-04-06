ANÁLISE: Nenhuma altitude justifica atitude sem coragem do Corinthians na estreia da Libertadores

Muito se falou, dias antes da estreia do Corinthians na Libertadores, sobre os mais de 3.600 metros de altitude na estádio Hernando Siles, em La Paz, onde o Always Ready manda os seus jogos no torneio. Contudo, nem mesmo a temida altitude pode servir de desculpa para justificar a derrota do Timão contra os bolivianos, especialmente a atuação no segundo tempo.> GUIA CORINTHIANS - Tudo sobre o Timão na Libertadores

Vítor Pereira apostou em uma escalação com jogadores experientes, promovendo as entradas de Fábio Santos e Jô, e seguindo com Paulinho no meio-campo. A média de idade da equipe titular era de exatamente 30 anos.

Mesmo com diversos jogadores 'cascudos' e com experiência na competição, o alvinegro ainda sentiu a falta de um de seus líderes: Fagner, que estava lesionado. O reserva imediato do camisa 23, João Pedro, recebeu voto de confiança de VP, mas foi o verdadeiro vilão da equipe, cometendo pênalti infantil aos cinco minutos da primeira etapa.

Em desvantagem logo cedo, o Timão teve que mudar sua estratégia, acelerando mais o jogo e dando espaço para o Always explorar os contra-ataques. A equipe boliviana não defendia bem a sua área, mas o Corinthians não conseguia ameaçar o goleiro Arnaldo Gimenez.

> TABELA - Timão avança na Libertadores? Confira a tabela e simule os jogos​Isso ocorria devido a um problema crônica que Vítor Pereira ainda não conseguiu arrumar: a falta de criatividade no meio-campo. Nesta partida, ele escalou Du Queiroz mais recuado, Renato Augusto e Paulinho com liberdade para infiltrar na área.

Quem ficou devendo dos três foi Paulinho. Mais uma vez, o meia foi um dos que menos tocou na bola, e a sensação ao ver a partida é que o camisa 15 está 'sem função' no esquema tático do português. Ele está sempre na área, dividindo espaço com o centroavante, e não ajuda na criação.

> GALERIA - João Pedro se torna o vilão do Corinthians na Liberta; veja notas

Na tentativa de corrigir os problemas e dar gás novo ao time, VP colocou Maycon e Róger Guedes. Mas não deu tempo nem dos atletas tocarem na bola, pois com 30 segundos, o Always Ready já ampliava o placar.

Não é a primeira vez na temporada, ainda mais com o treinador lusitano, que o Timão toma um gol nos primeiros minutos de um tempo. Essa falta de atenção foi ficando nítida no segundo tempo, onde a equipe parecia não sentir o peso da Libertadores, e não pulsava como esse tipo de competição exige.

A passividade e falta de criatividade do time do Parque São Jorge na etapa final se traduziu nos números. O clube brasileiro realizou apenas um chute ao gol nos 45 minutos finais do jogo, mesmo com 61% de posse de bola nesse tempo, de acordo o site de estatísticas Footstats.

Com o revés em La Paz, a partida da próxima quarta-feira (13), às 21h, diante do Deportivo Cali-COL na Neo Química Arena, ganha contornos dramáticos para o Corinthians, já que os colombianos venceram o Boca juniors e lideram o Grupo E com três pontos, ao lado do Always Ready.

Nada que não seja uma vitória em Itaquera poderá complicar seriamente as chances do Timão em avançar ao mata-mata da Libertadores.