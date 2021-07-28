Análise: liderado por Rafael Navarro, Botafogo vence e ganha confiança antes de clássico com o Vasco

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

A maré do Botafogo, que há poucas semanas era de ondas irregulares, parece ter mudado de direção. A equipe conquistou a segunda vitória seguida na Série B do Brasileirão e passou do CSA por 2 a 0. Mais do que o placar, o Alvinegro, desta vez, teve uma atuação convincente, principalmente no segundo tempo.

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Comandado por Luís Fernando Flores, auxiliar de Enderson Moreira, suspenso, a equipe mostrou alguns padrões que já haviam aparecido na vitória sobre o Confiança: a saída de bola foi realizada por três jogadores, mas novamente com Daniel Borges participando ao lado dos zagueiros. Guilherme Santos, nestas situações, chegou a se comportar como um ponta para "alargar" o campo.

O primeiro tempo teve poucos fatores positivos a serem destacados. A questão é que o Botafogo, mais uma vez, mostrou dificuldade para rodar a bola no meio-campo até o ataque. Muito disto se deu pela dupla Pedro Castro e Barreto, que, assim como em outras oportunidades juntos, pouco criou junto tendo a posse.Diante da dificuldade de colocar a bola no chão e a falta de aproximação, o jogo direto virou a alternativa do Botafogo. E é nisto que o protagonista da partida entra em ação: Rafael Navarro foi a chave para a vitória. O camisa 99 venceu oito duelos - entre no chão e aéreos - de 13 tentados e foi um verdadeiro pesadelo para o CSA.

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As duas assistências vão na conta da persistência, mas há muito mérito técnico de Navarro. Primeiro, por ter lutado no jogo físico com dois marcadores - e ter levado a melhor em grande parte das vezes. O jogo de costas do camisa 99 foi a alternativa de ouro para o Botafogo diante de um cenário de dificuldade de toques curtos.

De qualquer forma, o resultado positivo não é apenas importante em termos de tabela - a distância para o G4, agora, é de quatro pontos -, mas também para a moral. O Botafogo chega com confiança de duas vitórias seguidas para enfrentar o Vasco no próximo sábado, no Estádio Nilton Santos.

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