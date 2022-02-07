Análise: Giuliano mudou o jogo do Corinthians contra o Ituano e deu show de leitura tática em entrevista

Quando Giuliano entrou em campo, no intervalo da vitória corintiana por 2 a 1 diante do Ituano, pela quarta rodada do Campeonato Paulista, no estádio NovellI Júnior, em Itu, no último domingo (6), o jogo mudou favoravelmente ao Corinthians. E no fim da partida, quando o mesmo Giuliano concedeu entrevista à HBO Max, que exibia a partida com exclusividade, deu para entender o motivo do atleta ser diferenciado em campo.

Para compreendermos o contexto disso, temos que voltar ao início da partida e a escalação que Fernando Lázaro, interino no comando corintiano, enquanto o time procura um treinador para substituir Sylvinho, demitido após a derrota para o Santos na última quarta-feira (2), realizou algumas mudanças de peças no Timão, que, a primeira vista não impactaria na postura tática do time, mas que, na prática, dizia muito devido as características dos jogadores.

Cantillo voltou da seleção colombiana e já sentou na janelinha, fazendo a sua estreia na temporada como titular, e barrando Du Queiroz, que não vinha atuando muito bem como primeiro volante e foi para a reserva. Gabriel Pereira foi outro que perdeu espaço, sendo preterido por Gustavo Mosquito. E Lázaro também optou por abortar a ideia de utilizar Gustavo Mantuan como falso nove e promoveu o retorno de Jô à titularidade.

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O Ituano, por sua vez, se colocou com uma linha de cinco defensores, atentatada por Giuliano na já mencionada entrevista, para dar a bola para o Timão jogar, se defender de forma consistente e explorar a forte marcação na saída de bola e a velocidade de transição. E foi assim que o Galo de Itu conseguiu dois gols nos primeiros sete minutos da partida - o segundo anulado pela arbitragem de vídeo por impedimento no início do lance.

O Corinthians teve 73% de posse de bola no primeiro tempo, mas não tinha quem criasse, por isso ficou refém de inversões de jogo e toques de bola que visavam quebrar a última linha do adversário. Quando trocou passes de pé em pé o clube alvinegro até chegou ao gol, mas em um lance que contou um vacilo de Rafael Pereira, que derrubou Paulinho, que foi até o fim da infiltração, em uma jogada em que só bastava fazer a cobertura.

O Ituano ainda volto à frente do marcador ainda no primeiro tempo, e necessitou do segundo para uma mudança de postura por parte dos corintianos, algo pouco visto nos times de Sylvinho, que, embora organizado defensivamente, não possuía reportório algum.

Méritos a Fernando Lázaro, que fez uma ótima leitura de jogo, tal qual Giuliano, com a bola nos pés e ao microfone, que ousou ir para frente. Naturalmente, poderia ele recuar Paulinho para ser primeiro volante, mas o treinador optou por usar Renato Augusto, que tem uma qualidade de passe refinado para atuar de fronte ao jogo, e força física para suportar a pressão, como primeiro homem de meio-campo, e colocar a dupla Giuliano e Paulinho para pisar na área. E foi assim que o Corinthians construiu o gol de empate logo na sua saída de bola na etapa final.

Entre os 13 e 36 minutos do segundo tempo o 'quinteto fantástico', tão aclamado pela Fiel Torcida, jogou juntos. E a interpretação do camisa 11 corintiano sobre a utilização desses atletas juntos está baseado justamente na circunstância na qual estava a partida em Itu: o Timão precisava criar e ser agressivo, transformando aquela superioridade da posse de bola em chances claras e manifestas de gol.

Na entrevista, ao fim da partida, Giuliano fazendo uma leitura de jogo perfeita afirmou com clareza que os cinco atletas mais badalados recentemente no Corinthians podem jogar juntos, mas com equilíbrio de jogo em compreensão dos adversários.

É incrível ver um quinteto da qualidade técnica de Giuliano, Paulinho, Renato Augusto, Róger Guedes e Willian jogando juntos, mas é preciso que haja consistência defensiva e reconhecimento dos times em que o esquema com esses atletas ao mesmo tempo em campo precisará varias das condições que o time oponente vai dar ao Timão.