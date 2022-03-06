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ANÁLISE: Derrota no Majestoso incomoda, mas o Corinthians mostrou nova cara com Vítor Pereira

Gol com menos de um minuto de jogo prejudicou o Timão, que fez bom primeiro tempo e mostrou variação tática na etapa final, mesmo com a queda de rendimento física...
LanceNet

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Publicado em 

06 mar 2022 às 06:00

Publicado em 06 de Março de 2022 às 06:00

Vítor Pereira, em sua primeira partida como treinador do Corinthians, não conseguiu quebrar o tabu no Morumbi e viu sua equipe ser derrotada pelo São Paulo. Apesar do resultado negativo, foi possível notar comportamentos diferentes na equipe, que oscilou durante os 90 minutos.GALERIA > Com falha na marcação, Timão perde para o São Paulo; veja notas
O português optou por manter a escalação que Fernando Lázaro vinha utilizando, com o chamado 'quinteto mágico' comandando o ataque da equipe, mas alterou algumas orientações.
Especialmente no primeiro tempo, Giuliano, Renato Augusto, Paulinho, Willian e Róger Guedes se movimentaram muito, quase não guardando posição. Isso dificultou a marcação do Tricolor, que jogava em blocos baixos, à espera do contra-ataque.
Destaque para Willian. O camisa 10 começou na esquerda, mas buscava a bola, e ora ou outra mudava de lado, infernizando tanto Wellington como Rafinha. Foi o destaque do Timão na partida.
A equipe reagiu bem ao gol no começo e dominou o Tricolor Paulista com posse de bola no campo de ataque, tendo 175 passes a mais que o adversário na etapa inicial. O time do Parque São Jorge terminou o primeiro tempo com 64% de posse, e teve uma bola na trave com Paulinho aos oito minutos.
> TABELA - Confira os jogos do Tricolor e do Timão no Paulista e os simule
Contudo, no decorrer do segundo tempo, foi possível perceber uma queda física da equipe, que já não conseguia imprimir o mesmo ritmo de jogo, nem mesmo oferecer perigo a meta de Volpi. Segundo o Footstats, o Timão só teve um chute ao gol na etapa final.
O Corinthians perdeu a agressividade apesar de dominar a posse, pouco incomodando a defesa do São Paulo.
Vítor Pereira buscou soluções, tentando qualificar o passe com Cantillo, ter o homem de referência em Jô, e até mesmo montando uma linha de três defensores com Bruno Melo e colocando Gustavo Silva como ala. Mas as mudanças não surtiram efeito.
A derrota no clássico aconteceu por falta de concentração durante os minutos iniciais, como destacou Renato Augusto, e a missão de Vítor Pereira será encontrar soluções para que o Corinthians permaneça focado e batalhe durante os 90 minutos.
Crédito: VítorPereiraàbeiradogramadonoMajestoso(Foto:RodrigoCoca/AgênciaCorinthians

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