Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Análise de desempenho do Inter busca informações sobre Matheus Pereira

Empresário de lateral-esquerdo do Cruzeiro afirmou que recebeu ligação de departamento do Colorado responsável por prospectar atletas...

Publicado em 13 de Maio de 2021 às 11:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 mai 2021 às 11:18
Crédito: Matheus é formado na base da equipe mineira (Bruno Haddad/Cruzeiro
O departamento de Análise de Desempenho do Internacional, em seu trabalho de coletar informações sobre possíveis alvos a serem investidos, pediu informações mais detalhadas sobre o lateral-esquerdo Matheus Pereira, do Cruzeiro. Quem confirmou a informação em palavras publicadas pelo portal Superesportes foi o empresário do atleta, Fernando Britto.>Primeiros dez jogos do Inter no Brasileirão 2021Entretanto, ele também tratou de praticamente descartar a chance desse contato evoluir para conversas visando uma negociação à curto prazo. Para Fernando, a ligação recebida não passou de um trabalho de rotina feito constantemente pelas equipes que possuem o departamento citado.
- Os departamentos de análise de desempenho fazem monitoramento de rotina. Não é a primeira vez que o Inter faz esse contato. Posso te dizer que vários outros clubes também já o fizeram. Nunca entramos em valores, nada. É para conhecer mais do jogador, basicamente - apontou Britto.
- Bem difícil (uma negociação em breve). A gente fez todo um trabalho para o Matheus ficar no Cruzeiro, criar uma raiz no clube. Para que possa sair no momento certo, se for o caso. Ele entrou no meio de uma Série B conturbada. Resolveu um problema na posição. Nós, naquele momento, optamos por renovar e projetar a carreira para rentabilizar ao Cruzeiro no futuro, se for o caso - acrescentou.
Aos 20 anos de idade, Matheus Pereira é formado inteiramente na base do clube de Belo Horizonte e vem de temporada onde se consolidou no elenco principal. Somando as partidas feitas em 2020 e 2021, ele acumula 39 compromissos onde marcou um gol.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro internacional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
3 simpatias infalíveis para destravar a vida
Imagem de destaque
Carro capota, mata motorista e deixa passageiro ferido na ES 315, em São Mateus
Imagem de destaque
O último casamento de Chernobyl: o casal que se casou enquanto um desastre nuclear se desenrolava

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados