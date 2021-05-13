Análise de desempenho do Inter busca informações sobre Matheus Pereira

O departamento de Análise de Desempenho do Internacional, em seu trabalho de coletar informações sobre possíveis alvos a serem investidos, pediu informações mais detalhadas sobre o lateral-esquerdo Matheus Pereira, do Cruzeiro. Quem confirmou a informação em palavras publicadas pelo portal Superesportes foi o empresário do atleta, Fernando Britto.>Primeiros dez jogos do Inter no Brasileirão 2021Entretanto, ele também tratou de praticamente descartar a chance desse contato evoluir para conversas visando uma negociação à curto prazo. Para Fernando, a ligação recebida não passou de um trabalho de rotina feito constantemente pelas equipes que possuem o departamento citado.
- Os departamentos de análise de desempenho fazem monitoramento de rotina. Não é a primeira vez que o Inter faz esse contato. Posso te dizer que vários outros clubes também já o fizeram. Nunca entramos em valores, nada. É para conhecer mais do jogador, basicamente - apontou Britto.
- Bem difícil (uma negociação em breve). A gente fez todo um trabalho para o Matheus ficar no Cruzeiro, criar uma raiz no clube. Para que possa sair no momento certo, se for o caso. Ele entrou no meio de uma Série B conturbada. Resolveu um problema na posição. Nós, naquele momento, optamos por renovar e projetar a carreira para rentabilizar ao Cruzeiro no futuro, se for o caso - acrescentou.
Aos 20 anos de idade, Matheus Pereira é formado inteiramente na base do clube de Belo Horizonte e vem de temporada onde se consolidou no elenco principal. Somando as partidas feitas em 2020 e 2021, ele acumula 39 compromissos onde marcou um gol.