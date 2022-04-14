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ANÁLISE: Corinthians constrói a própria sorte para conseguir vitória mais importante do ano

Gol contra premiou sólida atuação do Timão, que conseguiu três pontos fundamentais na Libertadores...
LanceNet

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Publicado em 

14 abr 2022 às 07:00

Publicado em 14 de Abril de 2022 às 07:00

O gol contra bizarro de Caldera selou a vitória do Corinthians contra o Deportivo Cali-COL, em uma partida na qual o Timão foi superior, mas precisou de um toque de sorte para conseguir os três pontos mais valiosos da temporada até aqui.> GALERIA - Fagner e Mantuan se destacam em vitória do Timão; veja notas
Isso porque, caso não ganhasse da equipe de Rafael Dudamel, o alvinegro paulista ficaria em último lugar no Grupo E, com dois jogos seguidos contra o Boca Juniors, que em tese, é o adversário mais complicado da chave.
Para a partida contra o Cali, Vítor Pereira mudou cinco peças em relação ao triunfo por 3 a 1 contra o Botafogo. As principais surpresas foram Jô recebendo chance na equipe titular, e João Victor no banco de reservas.
> GUIA LIBERTADORES - Tudo o que você precisa sabe sobre o Timão na Liberta
Após o susto inicial, o Timão retomou o controle e dificultou a saída de bola dos colombianos. O Corinthians explorou e concentrou os seus ataques pelo lado esquerdo da defesa adversária, com Fagner e Mantuan.
Os dois se entenderam muito bem pela direita. Em diversos momentos do jogo, o camisa 23 ficava posicionado por dentro, deixando Mantuan colado na lateral, favorecendo as ultrapassagens do defensor.
Foi assim que o time do Parque São Jorge criou as suas melhores oportunidades. Mesmo com oito finalizações na primeira etapa, faltava algo para deixar os brasileiros em vantagem.
> TABELA - Vai passar? Confira e simule os jogos do Corinthians na Libertadores
Aos 15 minutos do segundo tempo, o treinador português percebeu a queda de rendimento físico da equipe e começou a promover alterações no time. Entraram Piton e Du Queiroz.
O primeiro ajudou nas infiltrações pela lado esquerdo, pouco utilizado nesta ocasião. Já o volante foi importante para oxigenar a saída de bola e melhorou a presença física no meio-campo.
O torcedor mais pessimista encarava o relógio como um inimigo, mas a sorte sorriu para o time que mais mereceu vencer a partida, e aos 22 minutos, Caldera fez a Fiel torcida entrar em êxtase.
Com a vantagem, o Corinthians soube se comportar nos minutos finais e saiu da Neo Química Arena com três pontos fundamentais para os objetivos do time na temporada.
Agora, a tendência como indicou Vítor Pereira, é de um rodízio na equipe para os próximos dois compromissos (Avaí e Portuguesa-RJ), e utilizar o time ideal, ou próximo disso, se o desgaste físico permitir, contra Palmeiras e Boca Juniors.
Crédito: Paulinho,JôeMantuancelebramogolcontraquedeuaoTimãoavitória(Foto:RodrigoCoca/AgênciaCorinthians

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