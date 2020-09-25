Análise: Contra o Delfin, Santos foi melhor enquanto esteve bem fisicamente

Crédito: Reprodução/Twitter Santos FC

Enquanto teve vigor físico, o Santos foi melhor que o Delfin (EQU), na vitória por 2 a 1, pela quarta rodada do grupo G da Conmebol Libertadores, nesta quinta-feira (24), no estádio Jocay, na cidade equatoriana e Manta.

O primeiro tempo foi impecável dentro da proposta do Peixe de controlar as ações e impedir a imposição do adversário, que embora tenha feito o goleiro João Paulo trabalhar nos primeiros minutos de partida foi facilmente neutralizado pelos santistas no decorrer da etapa inicial, muito inclusive pela ajuda de jogadores mais adiantados na contenção defensiva. O centroavante Kaio Jorge, novidade no time titular, já que vinha sendo reserva de Raniel nos últimos compromissos, pressionava a saída de bola adversária e transitava quase como um meio-campo, enquanto Arthur Gomes, último homem centralizado, fechava a zona defensiva do setor. Enquanto isso, Marinho e Soteldo voltavam para recomposição lateral, sempre com uma marcação forte e muita entrega física. Na frente, o arroz com feijão dava resultado. O Delfin deu campo para o Peixe, que aproveitou com os seus extremos habilidosos, Marinho pela direita e Soteldo pela esquerda, surtindo dessa receita o primeiro gol, anotado pelo camisa 11, com assistência do 10, aos 17 minutos de partida.

Ainda que no segundo tempo o Santos tenha tentando voltar no mesmo ritmo, já que tinha um homem a mais, após a expulsão de Carlos Rodríguez no fim da primeira etapa, rapidamente o time se perdeu, após também perder boas oportunidades de ampliar o marcador. Resultado: um jogo que se encaminhava com certa facilidade se complicou. O Alvinegro já não tinha mais a mesma intensidade, errava passes e dava espaços. Os dois últimos critérios foram fundamentais para que o time do Equador empatasse o jogo aos 29 do segundo tempo, em uma das suas poucas chegadas. Um bom passe de Corozo pelo lado direito quebrou o sistema defensivo santista, que não conseguiu conter a entrada de Rojas, para cutucar às redes, já com gol vazio.