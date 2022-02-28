ANÁLISE: Contra adversário qualificado, Corinthians expõe suas virtudes e fraquezas para Vítor Pereira

Nos camarotes da Neo Química Arena, Vítor Pereira viu o Corinthians vencer o Red Bull Bragantino, adversário qualificado, de Série A, que impôs dificuldades do começo ao fim. O português deve estar satisfeito com o desempenho da equipe, que mostrou suas virtudes e fraquezas.> GALERIA: Cássio brilha e Gustavo Silva garante vitória do Timão; veja notas

O português acompanhou o jogo ao lado dos cinco membros de sua comissão técnica e o presidente do Timão, Duílio Monteiro Alves. Vítor viu sua nova equipe desenvolver bem o jogo ofensivo, mas cedeu espaços para o Massa Bruta trabalhar.

Pela segunda vez na temporada, o 'quinteto mágico' voltou a começar uma partida desde o apito inicial, e novamente Renato Augusto auxiliou na saída de bola, Paulinho tinha liberdade para avançar, Giuliano posicionado saindo da direita para o meia, Willian espetado na esquerda e Róger Guedes como falso nove.

Dessa forma, como já foi visto em outros momentos na temporada, Du Queiroz foi o 'carregador de piano' da equipe. Como os cinco atletas citados acima não contribuem tanto na recomposição defensiva, o volante tinha que correr de um lado ao outro para fechar a marcação.

Com isso, o Bragantino encontrava muitos espaços entre as linhas do meio-campo do Timão para iniciar contra-ataques e pegar a defesa desprotegida. E foi em situações como essa que o Massa Bruta levou mais perigo. Se não fosse ótima atuação de Cássio, o resultado poderia ser outro.

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Mas, embora o quinteto não tenha encantado, mostrou que muito do jogo ofensivo passa pelos pés dos cinco atletas. Se o Bragantino conseguiu agredir, o mesmo pode ser dito do Time do Povo, que atacou do começo ao fim.

O time do Parque São Jorge teve sete finalizações contra a meta de Cleiton, que assim como Cássio, fez uma excelente partida. Outros nove chutes foram para fora, segundo o Footstats.

Uma das principais missões de Vítor Pereira será equilibrar o sistema defensivo do Corinthians, ou arriscar com o quinteto, e o primeiro indício deverá ser contra o São Paulo, no próximo sábado (5), no Morumbi, pela décima rodada do Paulistão.