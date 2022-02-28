Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • ANÁLISE: Contra adversário qualificado, Corinthians expõe suas virtudes e fraquezas para Vítor Pereira
futebol

ANÁLISE: Contra adversário qualificado, Corinthians expõe suas virtudes e fraquezas para Vítor Pereira

Diante do Red Bull Bragantino, Timão teve altos e baixos, e mostrou que o português terá trabalho a fazer...

Publicado em 28 de Fevereiro de 2022 às 06:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 fev 2022 às 06:00
Nos camarotes da Neo Química Arena, Vítor Pereira viu o Corinthians vencer o Red Bull Bragantino, adversário qualificado, de Série A, que impôs dificuldades do começo ao fim. O português deve estar satisfeito com o desempenho da equipe, que mostrou suas virtudes e fraquezas.> GALERIA: Cássio brilha e Gustavo Silva garante vitória do Timão; veja notas
O português acompanhou o jogo ao lado dos cinco membros de sua comissão técnica e o presidente do Timão, Duílio Monteiro Alves. Vítor viu sua nova equipe desenvolver bem o jogo ofensivo, mas cedeu espaços para o Massa Bruta trabalhar.
Pela segunda vez na temporada, o 'quinteto mágico' voltou a começar uma partida desde o apito inicial, e novamente Renato Augusto auxiliou na saída de bola, Paulinho tinha liberdade para avançar, Giuliano posicionado saindo da direita para o meia, Willian espetado na esquerda e Róger Guedes como falso nove.
Dessa forma, como já foi visto em outros momentos na temporada, Du Queiroz foi o 'carregador de piano' da equipe. Como os cinco atletas citados acima não contribuem tanto na recomposição defensiva, o volante tinha que correr de um lado ao outro para fechar a marcação.
Com isso, o Bragantino encontrava muitos espaços entre as linhas do meio-campo do Timão para iniciar contra-ataques e pegar a defesa desprotegida. E foi em situações como essa que o Massa Bruta levou mais perigo. Se não fosse ótima atuação de Cássio, o resultado poderia ser outro.
> TABELA: Confira e simule os jogo do Corinthians no Paulistão
Mas, embora o quinteto não tenha encantado, mostrou que muito do jogo ofensivo passa pelos pés dos cinco atletas. Se o Bragantino conseguiu agredir, o mesmo pode ser dito do Time do Povo, que atacou do começo ao fim.
O time do Parque São Jorge teve sete finalizações contra a meta de Cleiton, que assim como Cássio, fez uma excelente partida. Outros nove chutes foram para fora, segundo o Footstats.
Uma das principais missões de Vítor Pereira será equilibrar o sistema defensivo do Corinthians, ou arriscar com o quinteto, e o primeiro indício deverá ser contra o São Paulo, no próximo sábado (5), no Morumbi, pela décima rodada do Paulistão.
Crédito: GustavoSilvacomemorandoseugolcomaFiel(Foto:RodrigoCoca/AgênciaCorinthians

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
ES terá 2 grandes festivais de música caipira. Um deles com Renato Teixeira
Polícia investiga atropelamento de cadela em Santa Maria de Jetibá
O mundo não está ficando mais violento, você é que está com mais aversão ao risco
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 26/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados