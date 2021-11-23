Análise: Botafogo não subestima a Série B e chega ao título após ter entendido as próprias limitações

Um começo complicado, dificuldades expostas o tempo inteiro, a sensação de que nada sairia do lugar e, então, uma virada de chave, o crescimento e, por fim, a felicidade da missão cumprida. A trajetória do Botafogo para conquistar o título da Série B do Brasileirão tem um enredo de cinema.+ Título da Série B, planejamento para 2022 e superação: diretor do Botafogo abre o jogo; veja o vídeo!

Tudo se inicia ainda no começo de 2020, quando o Botafogo foi rebaixado com a pior campanha da história do clube no Campeonato Brasileiro. Com problemas dentro e fora de campo, a impressão é o que único desfecho possível era a queda.

Nova temporada e velhos problemas. O Botafogo não fez um bom Campeonato Carioca, sequer se classificando para as semifinais da competição, e foi eliminado na segunda fase da Copa do Brasil. O time, à época comandado por Marcelo Chamusca, já chegou para a Série B com a corda no pescoço.

Aí entra o 'xis' da questão. O Botafogo teve a noção e reconheceu que a coisa estava andando para um caminho que provavelmente teria um final triste e trouxe uma série de reforços após o fim do Estadual. Muitos desses nomes foram fundamentais para a conquista.Chegaram, por exemplo, Chay, Diego Gonçalves Barreto, Luís Oyama e Daniel Borges. Cinco jogadores titulares - ou perto disso - em praticamente toda a campanha. A lista ainda aumentou com a contratação de Carlinhos, reforço do Botafogo já na reta final da Série B.

As mudanças, claro, também atingiram fora de campo. Marcelo Chamusca foi demitido após a 11ª rodada e Enderson Moreira, outro personagem principal do acesso, chegou.

O Alvinegro não teve medo de fazer mudanças que considerava como necessárias para o andamento da equipe. A direção entendeu que não passaria pela Série B apenas com tradição e a história, mas sim mostrando trabalho. Ao não subestimar a competição, o Botafogo trouxe um final feliz para o próprio filme.