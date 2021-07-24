Análise: Botafogo joga mal, mas pouco importa. Os três pontos eram necessários pelo momento

Crédito: Divulgação/Botafogo

Passou longe de ser a atuação dos sonhos. O resultado? Muito bom, obrigado. Essas duas frases podem definir, de forma simples, como foi a atuação do Botafogo na vitória por 1 a 0 sobre o Confiança, neste sábado, pela Série B do Brasileirão, na estreia de Enderson Moreira.

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A atuação do Botafogo em Aracaju foi de pouco pontos positivos e muito sofrimento após a expulsão de Warley nos minutos finais. Pouco importa. Na situação que o Alvinegro se encontrava, com cinco jogos sem vencer na Série B e mais perto do Z4 do que do G4, a vitória estava acima de qualquer bom (ou mau) desempenho.

Ainda não é o cenário dos sonhos, claro. O Botafogo está na 11ª posição e está a sete pontos do Goiás, primeira equipe do Goiás. Antes isto, contudo, do que continuar sem vencer e amargando cada vez a distância ao pelotão dos quatro primeiros colocados. VEJA A TABELA DA SÉRIE B!Enderson, anunciado na última terça-feira que teve menos de uma semana para treinar, ainda não teve tempo hábil para implementar nenhum tipo de conceito tático ou técnico. No Batistão, os três pontos têm nome e sobrenome: Diego Loureiro. Apesar do gol de Romildo, o goleiro fez, no mínimo, quatro defesas importantes.

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