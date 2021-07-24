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futebol

Análise: Botafogo joga mal, mas pouco importa. Os três pontos eram necessários pelo momento

Estreia do técnico Enderson Moreira é marcada por jogo e atuações sem graça, mas com resultado positivo; diante do contexto que o Alvinegro estava, é pra se comemorar...

Publicado em 24 de Julho de 2021 às 20:02

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 jul 2021 às 20:02
Crédito: Divulgação/Botafogo
Passou longe de ser a atuação dos sonhos. O resultado? Muito bom, obrigado. Essas duas frases podem definir, de forma simples, como foi a atuação do Botafogo na vitória por 1 a 0 sobre o Confiança, neste sábado, pela Série B do Brasileirão, na estreia de Enderson Moreira.
+ Técnico do Botafogo chama quarto árbitro de 'despreparado' e dispara: 'Vai trabalhar com vôlei'
A atuação do Botafogo em Aracaju foi de pouco pontos positivos e muito sofrimento após a expulsão de Warley nos minutos finais. Pouco importa. Na situação que o Alvinegro se encontrava, com cinco jogos sem vencer na Série B e mais perto do Z4 do que do G4, a vitória estava acima de qualquer bom (ou mau) desempenho.
Ainda não é o cenário dos sonhos, claro. O Botafogo está na 11ª posição e está a sete pontos do Goiás, primeira equipe do Goiás. Antes isto, contudo, do que continuar sem vencer e amargando cada vez a distância ao pelotão dos quatro primeiros colocados. VEJA A TABELA DA SÉRIE B!Enderson, anunciado na última terça-feira que teve menos de uma semana para treinar, ainda não teve tempo hábil para implementar nenhum tipo de conceito tático ou técnico. No Batistão, os três pontos têm nome e sobrenome: Diego Loureiro. Apesar do gol de Romildo, o goleiro fez, no mínimo, quatro defesas importantes.
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A análise, claro, precisa considerar a atuação do Botafogo, que ainda não passa confiança, mas, diante do contexto que vive a equipe, é impossível olhar para trás com esta vitória. Era hora de conquistar - e não necessariamente de performar. Com o passar do tempo esta relação vai mudando, mas o resultado se faz importante a todo instante para o Alvinegro.

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