Análise: apagão na Vila Belmiro apagou futebol do Corinthians em clássico

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Para o torcedor do Corinthians, o clássico contra o Santos, nesta quarta-feira (17), na Vila Belmiro, jogo atrasado da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, poderia acabado nos primeiros 12 minutos, tempo em que o Timão mostrou querer jogar.

O confronto foi tratado como “decisão” para as equipes, que lutam pela oitava colocação e consequentemente a última vaga brasileira na pré-Libertadores,e a derrota por 1 a 0 para o Peixe deixou os corintianos um pouco mais distante do objetivo, ainda que falte duas rodadas para o fim da competição nacional.O ímpeto inicial na partida foi totalmente do Corinthians. Logo aos dois minutos de jogo, Mateus Vital apareceu com liberdade pelo lado esquerdo do ataque, chutou de média distância e obrigou João Paulo fazer uma boa defesa. O camisa 22 do Timão também participou de outros dois bons momentos do time, o primeiro encontrando Gustavo Mosquito livre e deixando o atacante cara a cara para ser travado pela defensiva santista e, aos sete minutos, e o último, aos 12, quando ele fez boa inversão para Michel Macedo acionar Gabriel na entrada da área e chutar para fora.

No minuto seguinte a finalização do volante corintiano parte dos refletores da Vila Belmiro se apagara, e o futebol do Corinthians também.

Com a forte chuva, unida a raios e trovões, minutos antes da bola rolar, o sistema de iluminação do estádio santista ficou sobrecarregado e houve queda de energia elétrica, deixando o jogo parado por 15 minutos.

Quando o jogo recomeçou, o Timão não manteve a postura do início da partida, abaixou as suas linhas e viu o Santos tomar as rédeas do jogo. Contudo, a falta de criatividade do adversário, que não tinha um articulador no meio-campo, “salvou” o time de Parque São Jorge de sair atrás do marcado ainda na etapa inicial.

No entanto, na volta ao intervalo, o técnico do Peixe, Cuca, promoveu a entrada de um jogador que poderia deixar aquela partida diferente, e deixou. O venezuelano Soteldo não iniciou como titular, por conta de um desconforto muscular, entrou no intervalo, atuou 18 minutos e voltou a sentir. Contudo, foi apenas que o camisa 10 santista esteve em campo que a partida teve movimentação, e apenas por parte do Alvinegro Praiano. Nesse período, inclusive, Marcos Leonardo anotou o único tento do jogo.