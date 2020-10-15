Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Amparado à série invicta, Flamengo reencontra Barbieri em duelo inédito

Diante do Red Bull Bragantino, nesta quinta-feira, Rubro-Negro vai para o segundo jogo em um intervalo de 48 horas. Caso não perca, chegará a oito jogos de invencibilidade em casa...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 out 2020 às 06:05

Publicado em 15 de Outubro de 2020 às 06:05

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Um duelo inédito aguarda o Flamengo nesta quinta-feira, quando, a partir das 20h, no Maracanã, a bola rolará para o embate diante do Bragantino. E o fator ineditismo se dá por dois motivos: será o primeiro encontro do Rubro-Negro com a franquia brasileira da Red Bull e o reencontro com Maurício Barbieri, técnico do clube carioca em 2018. O LANCE! transmite o jogo em Tempo Real.Ainda em busca de afirmação no cenário nacional, Barbieri se encontra em uma situação desconfortável, sem vencer há quatro partidas e na penúltima colocação do Brasileiro.
O rendimento, naturalmente, não atingirá o ideal. Terá que ocorrer superação por parte do time de Dome:
> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro
Cabe lembrar que o fator casa (hoje sem a essencial presença da torcida) foi determinante para o Flamengo conquistasse o hepta e a Libertadores no ano passado - ao todo, o aproveitamento foi de 86% no Maracanã. Ou seja, chega para superar-se nessa quinta amparado ao animador retrospecto recente.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte
Imagem de destaque
Quantos carros mais cabem nas nossas ruas?
Imagem de destaque
Delegado Romualdo e mais 6 são indiciados por uso ilegal de dados sigilosos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados