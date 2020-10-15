Amparado à série invicta, Flamengo reencontra Barbieri em duelo inédito

Um duelo inédito aguarda o Flamengo nesta quinta-feira, quando, a partir das 20h, no Maracanã, a bola rolará para o embate diante do Bragantino. E o fator ineditismo se dá por dois motivos: será o primeiro encontro do Rubro-Negro com a franquia brasileira da Red Bull e o reencontro com Maurício Barbieri, técnico do clube carioca em 2018. O LANCE! transmite o jogo em Tempo Real.Ainda em busca de afirmação no cenário nacional, Barbieri se encontra em uma situação desconfortável, sem vencer há quatro partidas e na penúltima colocação do Brasileiro.