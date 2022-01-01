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Amigo de Filipe Luís, do Flamengo, revela hábito inusitado do lateral por aprimoramento tático

Com vínculo até dezembro de 2022, Filipe Luís, de 36 anos, já avisou que pretende se tornar técnico após pendurar as chuteiras...
LanceNet

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Publicado em 

01 jan 2022 às 20:50

Publicado em 01 de Janeiro de 2022 às 20:50

Na reta final da temporada passada, Filipe Luís estendeu o seu vínculo com o Flamengo até dezembro de 2022. O lateral-esquerdo, aos 36 anos, nunca escondeu a sua ambição de se tornar treinador após penduras as chuteiras, inclusive brincando que treinará Gerson em um hipotético retorno do meio-campista ao clube. E o ex-lateral-esquerdo Guilherme Siqueira, antigo companheiro de Filipe nos tempos de Atlético de Madrid e atualmente agente do camisa 16, contou detalhes que indicam a paixão do atleta pelos aspectos técnicos e táticos do jogo e a preocupação quanto ao desempenho pessoal, revelando até uma hábito inusitado: contato frequente com técnicos rivais.
- O Filipe é incrível, ele é muito inquieto. Ele liga para os treinadores aqui do Brasil para perguntar, se ele vê alguma coisa num jogo, ele fala “gostei daquele movimento ali”, ele liga para o treinador, ele pergunta, independentemente se é ou não rival, se o cara vai jogar contra ele no fim de semana.
- Ele ama tática, técnica, é o que ele vai querer ser após o término da carreira. É claro que ele sabe que para começar é um mundo diferente, é um dia a dia totalmente diferente daquilo que ele é acostumado. Acho que ele vai querer começar aos poucos, ele tem hoje uma família onde a esposa dele é espanhola, o Filipe tem casa em Madri - completou Guilherme Siqueira, em entrevista ao canal "ESPN Brasil".
Assim como todo o elenco do Flamengo, Filipe Luís se reapresentará para a temporada 2022 no dia 10 de janeiro, já sob o comando do técnico Paulo Sousa. O português chegará ao Ninho do Urubu com outros sete novos membros na comissão técnica (conheça-os aqui).
Crédito: FilipeLuísemaçãopeloFlamengo,ondeestádesdemeadosde2019(Foto:AlexandreVidal/Flamengo

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