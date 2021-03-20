América-MG x Cruzeiro. Onde assistir, prováveis times e desfalques

América-MG e Cruzeiro fazem o primeiro clássico do ano em Minas Gerais neste domingo, 21 de março, às 16h, no Independência, pela quinta rodada do Campeonato Mineiro, a última antes da paralisação por conta de uma ordem do Governo Estadual, que paralisou várias atividades para conter o avanço da Covid-19. O Coelho, que avançou na Copa do Brasil no meio de semana, superando o Treze-PB, fora de casa, tenta reduzir a distância para o líder Atlético-MG. A equipe americana está com nove pontos, contra 15 do Galo. Outra pendência que o time americano terá de solucionar é o caso de Ademir, que se recusou a jogar contra os paraibanos, causando uma celeuma com a torcida e diretoria. Ademir se retratou e disse que não se sentia bem para jogar, pois havia sido avisado que seria negociado. Lisca ainda não se pronunciou se o atacante irá ou não à campo no clássico. Pelos lados da Raposa, o técnico Flávio Conceição ainda não definiu o time, pois mesmo com a vitória na última rodada contra o Athletic, ainda há dúvidas na formação do ataque e meio de campo, com Rafael Sobis e Marcelo Moreno disputando a posição na frente, enquanto Jadson, Claudinho, Marcinho e Matheus Barbosa brigam por duas vagas no meio de campo celeste. O time azul está na quarta posição, com sete pontos e tentará se aproximar do próprio América, além de se consolidar no G4 da competição. Manoel e Matheus Neris seguem se recuperando e dificilmente irão à campo no domingo. Campeonato parado​A partir de segunda-feira, 22 de março, o Estadual de Minas Gerais está paralisado em virtude da determinação do Governo do Estado, para fortalecer o combate à Covid-19, que vem assolando o sistema de saúde mineiro. Por enquanto, a volta dos jogos está prevista para 15 dias. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​AMÉRICA-MG X CRUZEIROData: 21 de Março de 2021Horário: 16h (de Brasília)Local: Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG)Árbitro: Emerson de Almeidas FerreiraAssistentes: Celso Luiz da Silva e Pablo Almeida da CostaOnde assistir: Globo Minas e PremiereOnde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM: AMÉRICA-MG (Técnico: Lisca)​Matheus Cavichioli; Joseph, Messias, Anderson Jesus e João Paulo; Sabino (Flávio), Juninho e Alê; Leandro Carvalho, Léo Passos e Rodolfo.