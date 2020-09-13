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futebol

América-MG mostra interesse no zagueiro Arthur, do Cruzeiro

O jovem defensor, de 21 anos, não vem sendo aproveitado na Toca da Raposa e pode ser cedido ao Coelho para ganhar rodagem...

Publicado em 13 de Setembro de 2020 às 17:50

LanceNet

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Publicado em 

13 set 2020 às 17:50
Crédito: Arthur despertou o interesse do Coelho para a sequência da Série B-(Bruno Haddad/Cruzeiro
O América-MG abriu negociações com o Cruzeiro para ter em seu elenco o zagueiro Arthur, que está fora dos planos da Raposa para a disputa da Série B. Os dois clubes confirmam as conversas, porém sem uma proposta oficial. A informação inicial sobre o negócio foi veiculada pelo Superesportes e confirmada pelo L!. A ideia do negócio é ceder o jogador para o Coelho até o fim do Mineiro do ano que vem, que se inicia depois da Série B. Arthur comporia o grupo de defensores que perdeu João Cubas, cedido ao Santos. Atualmente, o técnico Lisca conta com Messias, Eduardo Bauermann, Anderson, Joseph, Luisão e Sabino para o setor. O zagueiro foi reintegrado ao elenco do Cruzeiro no início do ano, após sucessivos empréstimos, tendo suporte de Adilson Batista, que o relacionava com frequência, sendo considerado reserva imediato de Léo e Cacá. Arthur fez seis jogos, mas perdeu espaço com a chegada de Enderson Moreira, já demitido, e as vindas de Ramon e Marllon, além do retorno de Manoel. O jogador ficou liberado desde então para procurar outro clube e o Coelho pode ser a opção. Arthur, de 21 anos, tem contrato com a Raposa até 2023.

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