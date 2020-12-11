Amanda assegura Botafogo 'focado' no mata-mata com o Ceará no Brasileiro feminino Série A2

Crédito: 'Estamos trabalhando muito pelo acesso', diz defensora (Luiza Caire / Botafogo

A intensidade do Botafogo para seguir na disputa do Campeonato Brasileiro feminino da Série A2 move Amanda. Prestes a começar o mata-mata das quartas de final com o Ceará, a defensora aponta que a equipe não vem medindo esforços para o duelo deste domingo, às 16h, no Nilton Santos.

- Estamos focadas em buscas do acesso à Série A1 e estamos trabalhando muito pra isso. Sabemos do potencial do adversário e como será difícil, porém estamos focadas em atingir o objetivo - disse.

No Alvinegro há um ano e sete meses, a jogadora de 23 anos fala que não medirá esforços em campo.

- Fico muito feliz de estar em um clube como a grandeza do Botafogo. Espero conseguir tanto o acesso como o título e fazer história com essa camisa - declarou.