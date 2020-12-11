Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Amanda assegura Botafogo 'focado' no mata-mata com o Ceará no Brasileiro feminino Série A2
futebol

Amanda assegura Botafogo 'focado' no mata-mata com o Ceará no Brasileiro feminino Série A2

Há um ano e três meses no Alvinegro, defensora reconhece desafios do duelo com o Vozão, mas mantém intensidade: 'Espero fazer história com essa camisa'...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 dez 2020 às 17:24

Publicado em 11 de Dezembro de 2020 às 17:24

Crédito: 'Estamos trabalhando muito pelo acesso', diz defensora (Luiza Caire / Botafogo
A intensidade do Botafogo para seguir na disputa do Campeonato Brasileiro feminino da Série A2 move Amanda. Prestes a começar o mata-mata das quartas de final com o Ceará, a defensora aponta que a equipe não vem medindo esforços para o duelo deste domingo, às 16h, no Nilton Santos.
- Estamos focadas em buscas do acesso à Série A1 e estamos trabalhando muito pra isso. Sabemos do potencial do adversário e como será difícil, porém estamos focadas em atingir o objetivo - disse.
No Alvinegro há um ano e sete meses, a jogadora de 23 anos fala que não medirá esforços em campo.
- Fico muito feliz de estar em um clube como a grandeza do Botafogo. Espero conseguir tanto o acesso como o título e fazer história com essa camisa - declarou.
O jogo de volta será no dia 20, em Fortaleza.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

CBN Vitória - Juliana Morgado
CBN Vitória ao vivo: confira as principais notícia do ES
Imagem de destaque
Afrika Bambaataa, pioneiro do hip hop, morre aos 67 anos
Imagem de destaque
Vitória anuncia nova comandante da Guarda Municipal após morte de Dayse

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados