Always Ready x Corinthians: prováveis times, desfalques e onde assistir ao duelo da Libertadores

A caminhada do Corinthians na Libertadores da América 2022 começa nesta terça-feira (5), às 21h30, contra o Always Ready, da Bolívia, no estádio Hernando Siles, em La Paz.
Para a partida na Bolívia, o técnico Vítor Pereira não poderá contar com Fagner (lesão no músculo reto da coxa esquerda), Raul Gustavo (dores no músculo posterior da coxa direita), Luan (desconforto no quadril) e Júnior Moraes (dores na lombar).
Com uma semana de treinos entre a eliminação no Paulistão para o São Paulo e a primeira partida na Libertadores, o treinador português deve promover alterações na equipe. Existe a expectativa que Maycon faça sua estreia no decorrer do jogo.
Vice-campeão boliviano, a temporada de 2022 não começou muito boa para o Always Ready, que venceu apenas duas das sete partidas disputadas, e ocupam apenas a 10ª colocação do torneio Apertura boliviano.
O albirojo contava com Sebástian ‘El Loco' Abreu no comando técnico, mas agora é treinado por Eduardo Villegas, campeão boliviano com o clube em 2020. A equipe conta com nomes conhecidos da torcida brasileira, como Arce, que jogou no Corinthians em 2007, Chumacero, Kelvin e Cristaldo.
ALWAYS READY X CORINTHIANSLocal: Estádio Hernando Siles, La Paz, BolíviaData-Hora: 5/4/2022 - 21h30Árbitro: Piero Maza-ChileAssistentes: Alejandro Molina-Chile e Miguel Rocha-ChileOnde assistir: SBT, Conmebol TV e em Tempo Real na parceria LANCE!/Voz do Esporte
ALWAYS READYArnaldo Giménez; Daniel Medina, Cabrera, Enouba e Jorge Flores; Blanco, Chumacero, Arce, Cristaldo e Ramallo; Marcos Riquelme Técnico: Eduardo Villegas.Desfalques: -Pendurados: -
CORINTHIANSCássio; João Pedro, João Victor, Gil e Piton (Bruno Melo); Du Queiroz (Maycon), Cantillo, Renato Augusto; Adson (Róger Guedes); Jô e Willian. Técnico: Vítor Pereira.Desfalques: Fagner, Raul Gustavo, Luan e Júnior Moraes (lesionados)Pendurados: -