Alvo do Santos, volante Richard é negociado com o Ceará

O Corinthians acertou a saída do volante RIchardo, que tinha contrato com o clube até dezembro de 2022, para o Ceará. Desde foi devolvido pelo Athletico-PR, no fim de outubro do ano passado, por suposto ato de indisciplina, no qual o alteta, nega, o meia não fazia parte dos planos do Timão, o que mudou durante as últimas semanas, em meio ao interesse do Santos pelo meia.