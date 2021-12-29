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futebol

Alvo do Santos, volante Richard é negociado com o Ceará

Timão manterá 35% dos direitos econômicos do atleta, que assinou com o Vozão até 2024...

Publicado em 29 de Dezembro de 2021 às 18:27

LanceNet

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Publicado em 

29 dez 2021 às 18:27
O Corinthians acertou a saída do volante RIchardo, que tinha contrato com o clube até dezembro de 2022, para o Ceará. Desde foi devolvido pelo Athletico-PR, no fim de outubro do ano passado, por suposto ato de indisciplina, no qual o alteta, nega, o meia não fazia parte dos planos do Timão, o que mudou durante as últimas semanas, em meio ao interesse do Santos pelo meia.
Contudo, com a investida cearense a cúpula corintiana viu a possibilidade reaver parte do investimento feito em 2019, quando o Time do Povo pagou cerca de R$ 10 milhões para tirar o jogador do Fluminense.
O contrato de Richard com o Ceará vai até 2024, e o Timão manterá 35% dos direito econômicos do atleta.
Por meio das suas redes sociais, RIchard se despediu do Timão.
Crédito: RichardchegouaseralvodoSantosnasúltimassemanas(DanielAugustoJr./AgênciaCorinthians

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