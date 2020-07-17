Alvo do Milan, Emerson é o brasileiro com mais assistências no Espanhol

Crédito: Ricardo Nogueira

Nem Vinícius Júnior, nem Rodrygo. O maior garçom brasileiro desta temporada no Campeonato Espanhol é Emerson, do Real Bétis. Nessa quinta-feira, na derrota da sua equipe por 2 a 1 para o Alavés, o lateral-direito foi o autor da jogada do único gol do time, dando a sua sexta assistência na competição.

São nove participações diretas em gols (passes + gols) no Espanhol 19/20, a segunda maior marca entre os brasileiros. O lateral é batido apenas por Willian José, da Real Sociedad, quem tem 11 bolas na rede e uma assistência.

Criado nas divisões de base da Ponte Preta, Emerson atuou pelo Atlético Mineiro em 2018, antes de ser vendido ao Barcelona, que o emprestou ao Bétis. Agora, aos 21 anos de idade, após sua primeira temporada completa na Europa, o jogador vem chamando a atenção de outros clubes. Segundo a imprensa italiana, o Milan seria um dos interessados no atleta.

BRASILEIROS COM MAIS ASSISTÊNCIAS NO ESPANHOL