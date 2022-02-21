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futebol

Alvo do Flamengo, Diego Rossi tem futuro definido no futebol europeu

Atacante uruguaio está próximo de assinar um contrato em definitivo com o Fenerbahçe, onde atua por empréstimo, segundo imprensa turca...

Publicado em 21 de Fevereiro de 2022 às 16:12

LanceNet

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Publicado em 

21 fev 2022 às 16:12
O Flamengo pode sair frustrado das tratativas pela contração de Diego Rossi, de 23 anos e atualmente emprestado pelo Los Angeles FC ao Fenerbahçe, da Turquia. Isso porque, o alvo rubro-negro para o ataque está em viés de ser adquirido em definitivo pelo clube turco, segundo informou a imprensa local nas últimas horas.
Segundo o site "Sporx", o Fener já comunicou aos seus investidores que acionará a opção de compra prevista no contrato de empréstimo e comprará Rossi, que deve assinar um vínculo válido por quatro temporadas. Por enquanto, está emprestado somente até meados deste ano.
> Veja e simule a tabela do Cariocão
Uruguaio, Diego Rossi soma 27 jogos (17 como titular), dois gols e cinco assistências pelo clube turco, o qual está cedido até meados deste ano. Por lá, vive um longe jejum de bolas na rede, aliás: não marca desde o dia 17 de outubro de 2021 - em derrota diante do Trabzonspor, pela Liga Turca. Não marca há 19 partidas (entre o Nacional e a Europa League).
Para tirar a joia revelada pelo Peñarol, o Los Angeles FC, da Major League Soccer, o contratou por cerca de 2,5 milhões de euros, em 2018, e deve receber um retorno com saldo positivo graças à atual negociação com o Fenerbahçe.
> Quarta tem clássico! Veja a tabela do Cariocão
O Flamengo tende a seguir no mercado em busca de mais reforços para 2022 - até aqui, para a temporada, o clube contratou o atacante Marinho e o zagueiro Fabrício Bruno.
Crédito: DiegoRossiemaçãopeloFenerbahçe(Foto:ArquivoPessoal

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