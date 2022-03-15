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futebol

Alvo do Flamengo, Diego Rossi fala sobre a possibilidade de transferência

Atacante uruguaio deve assinar um contrato em definitivo com o Fenerbahçe, onde atua por empréstimo, segundo imprensa turca
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Publicado em 15 de Março de 2022 às 11:09

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 mar 2022 às 11:09
O Flamengo anunciou o zagueiro Pablo, a terceira contratação para 2022, na última segunda-feira, e pretende seguir no mercado em busca de novos reforços antes de estrear no Brasileiro e na Libertadores. E o atacante Diego Rossi, um dos alvos recentes da diretoria, se pronunciou acerca do interesse do Rubro-Negro.
> GALERIA: Flamengo chega a 24 reforços na Era Landim; relembre a lista
Em entrevista à rádio esportiva "Sport 890", do Uruguai, o seu país natal, Rossi relatou que não recebeu contato direto do Fla, mas que ficou satisfeito com as publicações sobre o desejo do clube brasileiro, que o tem no radar:
- Ninguém me ligou do Flamengo, não recebi nenhuma ligação oficial. O que eu sei vi na imprensa. Sempre que te querem de grandes clubes te deixa feliz, significa que estou fazendo as coisas direito - falou o atleta do Fenerbahçe.
Diego Rossi soma 30 jogos (20 como titular), três gols e cinco assistências pelo clube turco, o qual está cedido até meados deste ano, mas por quem deve ser adquirido junto ao Los Angeles FC, da Major League Soccer, em definitivo.
> Veja a tabela do Cariocão
Ao ser questionado sobre Rossi ontem, Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Fla, foi breve ao dizer que "não há nada" a respeito das tratativas com o atacante uruguaio. A ver se o clube carioca tentará um modelo para contratá-lo ou acelerará nos bastidores por outro alvo para os extremos do ataque.
Crédito: DiegoRossisoma30jogosnestatemporadapeloFenerbahçe(Foto:Divulgação/Fenerbahçe

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