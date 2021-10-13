Alvo do Dortmund para repor saída de Haaland não será barato

Crédito: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Sébastian Haller, atacante do Ajax, é um dos alvos do Borussia Dortmund para substituir Erling Haaland na próxima temporada. No entanto, Erik Ten Hag, técnico do clube holandês, garantiu que não deixará o centroavante sair da equipe a qualquer custo.- Não descarto que seja (uma contratação) interessante para o Dortmund, mas vai custar muito dinheiro - disse o comandante em entrevista ao "Bild", da Alemanha.

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Haller chegou ao Ajax em janeiro de 2021 após uma passagem discreta vestindo a camisa do West Ham. O atleta de 27 anos possui contrato até 2025 e é um dos protagonistas do líder da Eredivisie nesta temporada. Em 11 partidas, o atleta já anotou 10 gols e contribuiu com duas assistências.