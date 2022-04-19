Alvo do Corinthians, Felipe encaminha renovação de contrato com o Atlético de Madrid

Monitorado pelo Corinthians, o zagueiro Felipe permanecerá no Atlético de Madrid, da Espanha, por pelo menos mais uma temporada.O jogador encaminhou a sua renovação com os Colchoneros até junho de 2023.

A informação foi publicada inicialmente pelo jornalista Bruno Andrade, em sua coluna no ‘UOL Esporte’, e confirmada pelo LANCE!.

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Com o término do contrato atual com o clube espanhol se encerrando em junho deste ano, existia a possibilidade de Felipe deixar o Atlético e seguir livre para outra equipe, o que despertou a atenção corintiana nos primeiros meses do ano.

No entanto, a provável extensão do vínculo com a equipe treinada pelo argentino Diego Simeone tende a frustrar qualquer expectativa que o Corinthians poderia ter em contar com o atleta no segundo semestre.

Felipe defendeu o Timão entre 2012 e 2016. Ele chegou ao clube no segundo semestre, após a inédita conquista corintiana na Libertadores, mas esteve no elenco que conquistou o Mundial, há 10 anos.

O jogador também fez parte do plantel dos títulos do Paulistão e Recopa Sul-Americana, em 2013, e do Brasileirão, em 2015. Este último sendo titular e chamando a atenção do mercado europeu, sendo negociado com o Porto, de Portugal, no ano seguinte.

Após três temporadas na equipe portuguesa, Felipe acertou com o Atlético de Madrid/ESP, onde está até hoje, e deve permanecer por pelo menos mais um ano.

No período em que atuou na Europa, Felipe também teve chances na Seleção Brasileira.

Atualmente, aos 32 anos, o zagueiro ainda sonha com a quarta vaga na posição para a Copa do Mundo de 2022, que será disputada no Qatar.