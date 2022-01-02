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Alvo do Corinthians, Cavani já pode assinar pré-contrato, mas está nos planos do técnico atual até junho

Em entrevista coletiva, Ralf Rangnick, treinador do Manchester United, encheu Cavani de elogios e deixou claro que quer o atacante até o fim do contrato no clube inglês...
LanceNet

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Publicado em 

02 jan 2022 às 15:05

Publicado em 02 de Janeiro de 2022 às 15:05

Em contrato com o Manchester United, da Inglaterra, até o dia 30 de junho de 2022, o atacante uruguaio Edinson Cavani, sonho do Corinthians, pode assinar pré-contrato desde o último sábado (1º). No entanto, a permanência do atleta até o fim do contrato é desejo de Ralf Rangnick, técnico do clube inglês.
Em entrevista coletiva realizada neste domingo (2), antes do duelo em que o United recebe o Wolverhampton, no Old Trafford, pela 21ª rodada da Premier League, nesta segunda-feira (3), o treinador comentou que conta com o ceentroavante até o último dia de contrato, mas não falou sobre uma possível renovação com Cavani.
- Tivemos várias conversas nas últimas semanas, provavelmente o jogador que eu mais conversei. Eu disse a ele desde o primeiro dia que ele é um jogador muito importante, ele é o único, possivelmente, que pode jogar como segundo atacante e centrovante. E, como eu disse, o seu profissionalismo e ética no trabalho são incríveis. Eu disse que queria desesperadamente que ele ficasse até o fim da temporada, e ele sabe disso. Ele sabe o quanto eu o avalio e respeito - afirmou Rangnick. De acordo com o que foi levantado pelo LANCE! nas última semanas, há proposta do Corinthians na mesa, com números financeiros de padrão europeu. O Grupo Taunsa que arcaria com parte elevada ou até mesmo integral dos salários de Cavani, que vê com bons olhos atuar no futebol sul-americano, para ficar mais próximo do seu país natal.
O jogador estaria insatisfeito no United e desejoso de sair. Outras equipes já apresentaram proposta pelo atacante, como o Barcelona, que ainda está sendo avaliada, e Boca Juniors, que já foi recusada.
No entanto, o técnico do Manchester United tem feito força para que Edinson Cavani.
- Eu sei por alguns jogadores que eles querem sair. Falamos sobre Edi (Cavani), e ele sabe que eu não o deixarei ir. Para mim, ele é um jogador muito importante para o restante da temporada, jogando três competições, então vamos definitivamente precisar do Edi. Eu queria ter outro Edi no elenco, mas para mim está claro que ele precisa ficar - afirmou o treinador do Manchester United.
Caso Cavani cumpra o seu contrato com os Red Devils, o negócio com o Corinthians esfriará, pois o clube tem como certo que não entrará em dividida com outras equipes para tirar atletas, desembolsando valores financeiros ou pagamento multas rescisórias.
Outro atacante uruguaio, Luis Suárez, também é sonho da diretoria corintiana. Diego Costa é o plano C.
Crédito: Cavaniéograndesonhocorintianoparaatemporadade2022(Foto:PaulEllis/AFP

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