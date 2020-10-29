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  • Alvo do Botafogo, Alexandre Gallo confirma reunião com o clube, mas lamenta: 'Não houve acerto'
futebol

Alvo do Botafogo, Alexandre Gallo confirma reunião com o clube, mas lamenta: 'Não houve acerto'

Profissional chegou a ser plano A do Alvinegro, mas divergências internas e mobilização da torcida contra o nome fizeram o clube recuar...

Publicado em 29 de Outubro de 2020 às 20:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 out 2020 às 20:50
Crédito: Rafael Ribeiro/CBF
Um dos alvos do Botafogo, o técnico Alexandre Gallo não irá mais comandar o time. Conforme antecipado pelo LANCE!, uma mobilização da torcida nas redes sociais e divergências entre a diretoria fez o Alvinegro recuar na negociação. Através de sua assessoria, o profissional confirmou uma reunião, mas lamentou não ter acertado.
- Hoje, fui ao Rio de Janeiro para conversar com a diretoria do Botafogo. Quero agradecer ao clube pela oportunidade profissional que me ofereceu, mas não houve acerto. Fica aqui o meu carinho ao Botafogo e a torcida para que alcance seus objetivos nas competições que disputa.
*Mais informações em instantes

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