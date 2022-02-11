Alunos das categorias de base do Fluminense fazem curso com dicas de educação financeira

O cuidado do Fluminense com suas categorias de base não se restringe ao gramado. Nos dois últimos dias, atletas do sub-20, sub-17 e sub-16 receberam noções de economia pessoal com o professor Adam Lounis, mestre em Administração e Finanças. Durante o rápido curso, os jogadores aprenderam "táticas" sobre Educação Financeira, como dicas sobre a importância, formas e cuidados necessários, quando o assunto envolve o uso adequado do dinheiro.Atacante do sub-17 tricolor, João Lourenço destacou a iniciativa do clube.

- Achei bem legal a aula. Aprendi muita coisa que poucas pessoas sabem. Vou começar a seguir as dicas, a partir de hoje, para poder ter um futuro mais seguro para mim e para a minha família. É um orgulho poder estar em um clube que se preocupa com a nossa formação também como pessoa - declarou.

Além da rotina de treinos, os Moleques de Xerém vêm participando de palestras, cursos e atividades sociais, com o intuito de ampliarem conhecimento e desenvolvimento dos jovens. O objetivo é fazer com que os jogadores formados no clube se tornem cidadãos.

O Tricolor das Laranjeiras tem um setor psicossocial pedagógico estruturado e voltado à formação dos atletas, tanto dentro como fora de campo. A área realiza acompanhamento diário das atividades dos jogadores e dos familiares, parte fundamental do processo de preparação do Fluminense.