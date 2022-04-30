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Altos-PI x Flamengo: prováveis times, desfalques e onde assistir o jogo da Copa do Brasil

Rubro-Negro estreia no mata-mata neste domingo, às 18h, em partida em Teresina...
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Publicado em 

30 abr 2022 às 17:30

Publicado em 30 de Abril de 2022 às 17:30

Estreando na Copa do Brasil de 2022, o Flamengo visita o Altos-PI, em Teresina, neste domingo, na partida de ida da terceira fase do mata-mata. A bola rola às 18h no gramado do Estádio Albertão, que receberá grande público - formado, em sua maioria, por rubro-negros. Por motivos diferentes, os técniso Paulo Sousa, do Fla, e Francisco Diá, do Jacaré, escalarão times alternativos no duelo.Vindo de uma sequência de oito jogos em abril e diante de um adversário de nível inferior, Paulo Sousa deve mandar a campo uma equipe formada por reservas. Já o estreante Francisco Diá afirmou que vai priorizar a recuperação do Altos na Série C do Brasileirão. O clube de Piauí está na zona de rebaixamento e, na quarta, o time enfrenta o ABC, um dos líderes do torneio.Se o Rubro-Negro estreia na competição, o Altos já eliminou o Sport - vitória por 1 a 0 em casa - e o ABC - nos pênaltis, após empate em 1 a 1, fora de casa.Entre os relacionados do Flamengo, Ayrton Lucas é a grande novidade, com a expectativa de fazer sua estreia no clube neste domingo. Por outro lado, vários titulares foram preservados da viagem, como Gabi. Veja a lista completa aqui!Saiba as informações da partida entre Altos-PI e Flamengo, pela Copa do Brasil:
Estádio: Albertão, em Teresina (PI)Data e hora: 1º de maio de 2022, às 18hÁrbitro: Flavio Rodrigues de Souza (Fifa/SP)Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (Fifa/SP)Onde assistir: Amazon Prime e Tempo Real do LANCE!ALTOS (Técnico: Francisco Diá)
Marcelo; João Carlos, Mimica, Lucas do Carmo e Dyeson; Marconi, Sousa Tibiri, Dieguinho e Netinho; Elielton e Dico.
Suspensos: -Pendurados: -Desfalques: Del'Amore, Ray e Anderson Braz (lesionados)FLAMENGO (Técnico: Paulo Sousa)
Santos; Pablo, David Luiz e Cleiton; Rodinei, João Gomes, Daniel Cabral e Ayrton Lucas; Diego, Marinho e Pedro.
Suspensos: -Pendurados: -Desfalques: Rodrigo Caio, Fabrício Bruno, Gustavo Henrique, Matheuzinho, Andreas Pereira, Matheus França e Vitinho (lesionados), Isla (liberado), Willian Arão, Thiago Maia, Filipe Luís, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabi (preservados)
Crédito: Altos-PIeFlamengoseenfrentamnestedomingo,emTeresina(Montagem:Lance!

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