Altos-PI x Flamengo: prováveis times, desfalques e onde assistir o jogo da Copa do Brasil

Estreando na Copa do Brasil de 2022, o Flamengo visita o Altos-PI, em Teresina, neste domingo, na partida de ida da terceira fase do mata-mata. A bola rola às 18h no gramado do Estádio Albertão, que receberá grande público - formado, em sua maioria, por rubro-negros. Por motivos diferentes, os técniso Paulo Sousa, do Fla, e Francisco Diá, do Jacaré, escalarão times alternativos no duelo.Vindo de uma sequência de oito jogos em abril e diante de um adversário de nível inferior, Paulo Sousa deve mandar a campo uma equipe formada por reservas. Já o estreante Francisco Diá afirmou que vai priorizar a recuperação do Altos na Série C do Brasileirão. O clube de Piauí está na zona de rebaixamento e, na quarta, o time enfrenta o ABC, um dos líderes do torneio.Se o Rubro-Negro estreia na competição, o Altos já eliminou o Sport - vitória por 1 a 0 em casa - e o ABC - nos pênaltis, após empate em 1 a 1, fora de casa.Entre os relacionados do Flamengo, Ayrton Lucas é a grande novidade, com a expectativa de fazer sua estreia no clube neste domingo. Por outro lado, vários titulares foram preservados da viagem, como Gabi. Veja a lista completa aqui!Saiba as informações da partida entre Altos-PI e Flamengo, pela Copa do Brasil: