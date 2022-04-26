Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Altos-PI x Flamengo: casa de deputado estadual deixa de ser ponto de venda de ingressos após denúncia
futebol

Altos-PI x Flamengo: casa de deputado estadual deixa de ser ponto de venda de ingressos após denúncia

Clube havia anunciado a residência do deputado Warton Lacerda (PT) como o único ponto de venda em Altos para o jogo contra o Flamengo, mas confirmou novo local horas depois...

Publicado em 26 de Abril de 2022 às 15:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 abr 2022 às 15:40
Além das longas filas formadas por torcedores em Teresina, local do jogo entre Flamengo e Altos no próximo domingo, dia 1º de maio, pela Copa do Brasil, a venda de ingressos para a partida foi marcada por outra peculiaridade: a casa do deputado estadual e presidente licenciado do clube Warton Lacerda (PT) foi anunciada como um dos pontos de venda, mas retirada da lista após denúncia.Confira as imagens do elenco do Flamengo com a nova camisa de treinoE MAIS: Veja a classificação completa e as próximas rodadas do BrasileirãoÀs 21h15 de segunda-feira, o Altos fez uma publicação nas redes sociais com a residência do deputado Warton Lacerda, em Altos, como o único ponto de venda em Altos. Os demais são em Teresina. Além das bilheterias do Estádio Albertão, palco da partida, Centro Musical Dirceu e Centro Musical Riverside.
Às 8h46 desta terça-feira, contudo, o clube fez nova publicação em suas redes sociais, retirando a residência do deputado estadual Warton Lacerda (PT) da lista de pontos de venda de ingressos, e adicionando Comercial Castelo, em Altos, e Quiosque da I9, no Shopping Rio Poty, em Teresina.
Ao portal "ge", Warton Lacerda informou que sua residência foi retirada da lista de pontos de venda após uma "denúncia na justiça por questões políticas. Além de deputado estadual, Warton Lacerda é presidente licenciado do Altos desde setembro do ano passado.
Crédito: TorcedoresfazemlongafilaporingressosparaAltos-PI xFlamengo(Foto:Reprodução/Internet

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fachada do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília
STF retoma julgamento da lei antigênero do ES no próximo mês
Soldador na indústria: setor foi um dos que ajudou a aumentar a arrecadação de ICMS no Espírito Santo
ES tem mais de 5.660 vagas de emprego nesta quarta-feira (22)
Prédios na Orla de Itaparica
O que muda com novas regras do Minha Casa, Minha Vida, que passam a valer nesta quarta (22)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados