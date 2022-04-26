Altos-PI x Flamengo: casa de deputado estadual deixa de ser ponto de venda de ingressos após denúncia

Além das longas filas formadas por torcedores em Teresina, local do jogo entre Flamengo e Altos no próximo domingo, dia 1º de maio, pela Copa do Brasil, a venda de ingressos para a partida foi marcada por outra peculiaridade: a casa do deputado estadual e presidente licenciado do clube Warton Lacerda (PT) foi anunciada como um dos pontos de venda, mas retirada da lista após denúncia.Confira as imagens do elenco do Flamengo com a nova camisa de treinoE MAIS: Veja a classificação completa e as próximas rodadas do BrasileirãoÀs 21h15 de segunda-feira, o Altos fez uma publicação nas redes sociais com a residência do deputado Warton Lacerda, em Altos, como o único ponto de venda em Altos. Os demais são em Teresina. Além das bilheterias do Estádio Albertão, palco da partida, Centro Musical Dirceu e Centro Musical Riverside.
Às 8h46 desta terça-feira, contudo, o clube fez nova publicação em suas redes sociais, retirando a residência do deputado estadual Warton Lacerda (PT) da lista de pontos de venda de ingressos, e adicionando Comercial Castelo, em Altos, e Quiosque da I9, no Shopping Rio Poty, em Teresina.
Ao portal "ge", Warton Lacerda informou que sua residência foi retirada da lista de pontos de venda após uma "denúncia na justiça por questões políticas. Além de deputado estadual, Warton Lacerda é presidente licenciado do Altos desde setembro do ano passado.