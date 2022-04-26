Altos-PI x Flamengo: casa de deputado estadual deixa de ser ponto de venda de ingressos após denúncia

Além das longas filas formadas por torcedores em Teresina, local do jogo entre Flamengo e Altos no próximo domingo, dia 1º de maio, pela Copa do Brasil, a venda de ingressos para a partida foi marcada por outra peculiaridade: a casa do deputado estadual e presidente licenciado do clube Warton Lacerda (PT) foi anunciada como um dos pontos de venda, mas retirada da lista após denúncia.Confira as imagens do elenco do Flamengo com a nova camisa de treinoE MAIS: Veja a classificação completa e as próximas rodadas do BrasileirãoÀs 21h15 de segunda-feira, o Altos fez uma publicação nas redes sociais com a residência do deputado Warton Lacerda, em Altos, como o único ponto de venda em Altos. Os demais são em Teresina. Além das bilheterias do Estádio Albertão, palco da partida, Centro Musical Dirceu e Centro Musical Riverside.