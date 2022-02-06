Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Alternativas, 'artilheiros dos clássicos' e mais: o que ficar de olho no Flamengo diante do Fluminense
futebol

Alternativas, 'artilheiros dos clássicos' e mais: o que ficar de olho no Flamengo diante do Fluminense

Neste domingo, às 16h, o Flamengo enfrenta o Fluminense no Estádio Nilton Santos. Será o primeiro clássico do técnico Paulo Sousa no comando do Rubro-Negro...

Publicado em 06 de Fevereiro de 2022 às 06:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 fev 2022 às 06:00
Um clássico contra o Fluminense, por si só, já é especial, mas o Fla-Flu deste domingo tem um aspecto ainda mais especial pois será o primeiro do Flamengo sob o comando de Paulo Sousa. Em partida válida pela quarta rodada da Taça Guanabara, a bola rola às 16h, no Nilton Santos, e o LANCE! destaca alguns pontos para a torcida rubro-negra ficar de olho na partida.QUAL SERÁ A ESCALAÇÃO?​Com treinos fechados e uma série de alternativas para Paulo Sousa, a escalação do Flamengo para o clássico segue como uma incógnita. Em sua primeira partida pelo clube, o treinador utilizou um esquema com três zagueiros, mas ainda deixou uma série de atletas tidos como titulares - como David Luiz, Gabigol e Bruno Henrique, entre outros - no banco de reservas.
Para o Fla-Flu, o primeiro clássico do ano, é provável que o técnico escale uma equipe mais "encorpada", e, além dos atletas já citados, Filipe Luís, Andreas Pereira e Arrascaeta estão cotados para iniciarem o clássico no Nilton Santos. Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSWCONTATO MAIS DIRETO COM A NAÇÃO
Ainda não será neste domingo que Paulo Sousa será apresentado à Nação no Maracanã - que segue fechado com o gramado em reforma -, mas o jogo no Nilton Santos dará ao técnico um "gostinho" do apoio da torcida do Flamengo em um grande estádio do Rio. Os ingressos para o Setor Sul já estão esgotados.REIS DOS CLÁSSICOS À DISPOSIÇÃO
O time que Paulo Sousa mandará a campo ainda é um mistério, mas o técnico terá Gabriel Barbosa e Bruno Henrique à disposição para o Fla-Flu deste sábado, o que já é um bom indicativo para o Flamengo. Desde que chegaram ao clube, em 2019, os dois atacantes se notabilizaram pelos gols em clássicos.
O Fluminense, por exemplo, é a "vítima favorita" de Gabigol pelo Flamengo. São sete gols do atacante em 12 jogos contra o Tricolor., além de duas assistências. Bruno Henrique, por sua vez, tem quatro gols em 13 clássicos que disputou.
No primeiro jogo com o time principal, Gabigol saiu do banco de reservas e atuou na etapa final, marcando um dos gols da vitória sobre o Boavista. O camisa 9 havia se reapresentado ao Fla no dia do jogo após defender o Brasil.
Confirmada a ausência de Diego Alves, ainda por dores no joelho esquerdo, Hugo Souza fará sua segunda partida consecutiva como titular. No início do ano, a disputa pela "camisa 1" já se desenhava entre os dois goleiros, e, com uma boa sequência, o jovem Hugo Souza tem tudo para "largar na frente".
Crédito: Andreas,FilipeLuíseArrascaetapodemestrearpeloFlamengonatemporada(Foto:GilvandeSouza/Flamengo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Delegacia de Venda Nova do Imigrante
Dupla é indiciada por extorquir clínica e ameaçar pacientes em Venda Nova
Data: 01/12/2015 - ES - Colatina - Situação Rio Doce, em Colatina, poluído por causa da lama da barragem que cedeu na mineradora da Samarco, em Mariana MG - Editoria: Cidades - Foto: Carlos Alberto da Silva - GZ
Acordos do caso Mariana dispensam aprovação da Justiça inglesa, diz STF
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados