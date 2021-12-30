Almejando contrato longo, João Pedro entra no radar do Palmeiras

O Palmeiras segue em busca de reforços e uma posição carente no elenco é a de centroavante. Para isso, a equipe observa João Pedro, que atua no Cagliari, da Itália. A informação foi divulgada pelo jornalista Jorge Nicola e confirmada pelo NOSSO PALESTRA.O clube ainda não avançou com uma proposta oficial, mas já fez um primeiro contato e avalia a viabilidade do negócio. O atacante, por sua vez, já deixou claro que, se sair da Europa, pretende um vínculo de, ao menos, quatro anos.

Segundo soube o NP, o atleta não descarta uma transferência para o Brasil, tendo interesse em atuar num clube importante que briga por títulos. No entanto, a permanência na Europa passaria por um fator importante: uma possível convocação para a Seleção Italiana. O jogador almeja uma oportunidade pelo país e entende que, se trocar de time, as chances diminuem.

No entanto, existe também o desejo de defender a Seleção Brasileira, algo que poderia ser facilitado atuando no Alviverde.Por outro lado, o estafe do atacante espera uma proposta oficial vinda do Verdão, que só ocorreria em janeiro, dependendo da avaliação do clube sobre o negócio.

João Pedro tem 29 anos e é um dos destaques do Cagliari, que não faz uma boa temporada, estando na décima nona posição na Série A italiana. O momento atual, faz com que, para o time, seja difícil segurar o atleta no futuro. O atleta soma nove gols e três assistências até o momento.